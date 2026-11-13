Giornale di Sicilia: “Palermo, il Barbera può spingere la fuga: biglietti scontati per il Südtirol, poi arriva il Benevento”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 13, 2026
palermo sampdoria 3-1 (27)TIFOSI CURVA NORD

Il Palermo si prepara a tornare in campo dopo la sosta del campionato con un calendario che potrebbe rivelarsi particolarmente favorevole per consolidare il primato in classifica. Dopo la trasferta di Catanzaro, la formazione di Filippo Inzaghi sarà infatti attesa da due impegni consecutivi allo stadio Renzo Barbera, contro Südtirol e Benevento.

Come evidenzia Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il doppio appuntamento casalingo rappresenta un’occasione importante per i rosanero, che potranno sfruttare il sostegno del proprio pubblico per provare ad allungare ulteriormente sulle inseguitrici.


Palermo-Südtirol, promozione speciale per Curve e Gradinata

La prima delle due sfide al Barbera sarà quella contro il Südtirol, in programma martedì 24 novembre alle ore 20, valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie B.

Per favorire la partecipazione dei tifosi, il Palermo ha deciso di introdurre una promozione speciale sui biglietti dei settori Curve e Gradinata.

Come riportato da Salvatore Orifici del Giornale di Sicilia, la società rosanero ha previsto una riduzione dei prezzi rispetto alle tariffe abituali, con sconti che arrivano fino a cinque euro.

Ecco il confronto tra i prezzi ordinari e quelli promozionali:

Settore Normale Promo
Grad. Inferiore 35€ 30€
Grad. Superiore 30€ 25€
Curve 23€ 19€

La Gradinata inferiore costerà quindi 30 euro anziché 35, mentre la Gradinata superiore passerà da 30 a 25 euro. Per le Curve, invece, il prezzo scenderà da 23 a 19 euro.

Una scelta che punta a favorire una maggiore presenza di pubblico anche in occasione di una partita infrasettimanale.

Palermo-Benevento, prezzi ordinari per la seconda gara casalinga

La promozione sarà valida esclusivamente per Palermo-Südtirol.

Per la successiva sfida contro il Benevento, infatti, torneranno in vigore le tariffe ordinarie previste dal club.

Come sottolinea Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, i prezzi dei biglietti per i settori popolari saranno i seguenti:

Settore Intero
Grad. Inferiore 35€
Grad. Superiore 30€
Curve 23€

Il doppio impegno casalingo offrirà dunque ai rosanero la possibilità di giocare due partite consecutive davanti ai propri sostenitori, dopo la trasferta sul campo del Catanzaro.

Dove acquistare i biglietti

Le modalità di acquisto rimangono invariate per entrambe le partite.

I tagliandi potranno essere acquistati fino a esaurimento disponibilità attraverso la biglietteria online ufficiale del Palermo FC e presso i punti vendita autorizzati Vivaticket.

L’obiettivo della società è incentivare la presenza dei tifosi sugli spalti, soprattutto in occasione della partita contro il Südtirol, per la quale sono state introdotte le tariffe promozionali.

Il fattore Barbera per consolidare il primato

Il calendario potrebbe rappresentare un’opportunità importante per la formazione di Inzaghi.

Dopo l’impegno esterno contro il Catanzaro, il Palermo avrà infatti la possibilità di affrontare Südtirol e Benevento davanti al proprio pubblico.

Come evidenzia Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il fattore Barbera potrebbe assumere un peso significativo in questa fase della stagione, offrendo ai rosanero l’occasione di consolidare la propria posizione in classifica.

La società, attraverso la promozione sui biglietti per il Südtirol, punta a coinvolgere il maggior numero possibile di sostenitori e a rendere ancora più importante il contributo del pubblico nelle prossime sfide casalinghe.

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