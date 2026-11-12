Palermo, bagno di folla per Mazzitelli e Cassandro al Forum: circa 300 tifosi al Meet & Greet

Angelo Giambona Novembre 12, 2026
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Grande entusiasmo rosanero al Forum Palermo, dove nel pomeriggio di giovedì 12 novembre si è svolto il Meet & Greet con Luca Mazzitelli e Tommaso Cassandro. I due calciatori del Palermo sono stati accolti da numerosi sostenitori, accorsi per incontrarli da vicino, scattare fotografie e ricevere un autografo.

Circa 300 tifosi presenti, con una partecipazione particolarmente significativa di bambini e famiglie, protagonisti di un pomeriggio all’insegna della passione per i colori rosanero.


Mazzitelli e Cassandro, autografi e selfie con i tifosi

Fin dal loro arrivo al Forum Palermo, Mazzitelli e Cassandro si sono dedicati ai sostenitori presenti, firmando autografi e posando per fotografie e selfie.

Un’occasione speciale soprattutto per i più piccoli, che hanno avuto la possibilità di incontrare personalmente due protagonisti della formazione allenata da Filippo Inzaghi.

Tra maglie rosanero da autografare, fotografie ricordo e momenti di entusiasmo, l’iniziativa ha confermato il forte legame tra la squadra e la propria tifoseria.

Forum Palermo, ancora tanti sostenitori in fila

La partecipazione è proseguita anche durante lo svolgimento dell’evento, con numerose persone ancora in fila in attesa del proprio turno.

I circa 300 tifosi presenti hanno contribuito a creare un’atmosfera di grande coinvolgimento, trasformando il Meet & Greet in un momento di festa per i colori rosanero.

Particolarmente significativa la presenza di tanti bambini, desiderosi di ottenere una firma o una fotografia insieme ai propri beniamini.

Palermo, l’affetto dei tifosi anche lontano dal Barbera

L’appuntamento al Forum Palermo ha rappresentato un’altra occasione di incontro tra i calciatori e i sostenitori rosanero, al di fuori del terreno di gioco.

Mazzitelli e Cassandro hanno potuto toccare con mano l’affetto dei tifosi, in un periodo nel quale la squadra è impegnata nella preparazione alla ripresa del campionato di Serie B.

Un pomeriggio caratterizzato da sorrisi, autografi e fotografie, che ha confermato ancora una volta la passione della piazza palermitana per la propria squadra.

I Love Palermo Calcio ha seguito l’evento in diretta dal Forum Palermo, raccontando l’arrivo dei calciatori, gli incontri con i tifosi e la grande partecipazione dei sostenitori rosanero.

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