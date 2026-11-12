Palermo, Perin si racconta: «Cristiano Ronaldo il più forte, Palumbo il più simpatico. Da piccolo il mio idolo era Buffon»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 12, 2026
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Mattia Perin si racconta attraverso una raffica di domande e risposte pubblicata dalla Gazzetta dello Sport in un reel sui propri canali social. Il portiere del Palermo ha svelato alcune curiosità sulla sua carriera, sui campioni affrontati, sui compagni di squadra e sulla propria vita lontano dal campo.

Dai fuoriclasse Cristiano Ronaldo e Lionel Messi fino al rapporto con Antonio Palumbo, passando per i ricordi più belli e un’insolita passione per il vino, l’estremo difensore rosanero ha risposto senza esitazioni alle domande del quotidiano milanese.


Perin: «Cristiano Ronaldo il più forte, Messi il migliore affrontato»

Nel video pubblicato dalla Gazzetta dello Sport, Perin ha indicato Cristiano Ronaldo come il calciatore più forte con cui abbia mai giocato, mentre Lionel Messi è il miglior avversario incontrato durante la sua carriera.

Chi è il calciatore più forte con cui hai giocato?

«Cristiano Ronaldo».

Il calciatore più forte contro cui hai giocato?

«Messi».

Il tuo compagno più simpatico?

«Palumbo».

Lo stadio più bello in cui hai giocato?

«Penso San Siro».

L’attaccante che da avversario ti faceva più paura?

«Higuaín».

La difesa della Juventus e l’idolo Buffon

Nel corso della raffica di domande della Gazzetta dello Sport, il portiere del Palermo ha ricordato anche alcuni dei grandi difensori con cui ha condiviso la propria esperienza alla Juventus.

Il difensore che ti faceva sentire più al sicuro?

«Chiellini, Bonucci, Barzagli».

Il tuo idolo da bambino?

«Buffon».

Il tuo idolo oggi?

«Buffon».

Un rito pre-partita?

«Non ne ho».

I ricordi più belli e il sogno per il futuro

Spazio anche agli aspetti più personali della vita di Mattia Perin, che ha indicato nella nascita dei figli il ricordo più emozionante lontano dal calcio.

Il ricordo più bello legato al calcio?

«Ce ne sono troppi, non ne saprei scegliere uno. L’esordio in Nazionale».

Il ricordo più bello al di fuori del calcio?

«La nascita dei miei bambini».

Un sogno per il futuro?

«Migliorarmi quotidianamente come essere umano».

Perin: «Se non fossi portiere farei il sommelier»

Il video social della Gazzetta dello Sport si è concluso con due domande più leggere, che hanno fatto emergere la passione del portiere rosanero per il mondo del vino.

Se non fossi un portiere, che lavoro faresti?

«Il sommelier».

Tre cose che porteresti con te su un’isola deserta?

«Un cavatappi, una bottiglia di vino e un pallone».

Una raffica di risposte che ha mostrato il lato più personale e spontaneo di Mattia Perin, tra i grandi campioni incontrati durante la carriera, il legame con la famiglia e le passioni coltivate fuori dal terreno di gioco.

 

 

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