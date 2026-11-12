Pochesci attacca il calcio italiano: «Sistema marcio, i campioni del 2006 hanno avuto tre patentini in un anno»

Sandro Pochesci torna a scuotere il calcio italiano con dichiarazioni durissime contro il sistema federale, i criteri di accesso alla professione di allenatore e il peso dei procuratori nelle scelte delle società. L’ex tecnico della Ternana denuncia la mancanza di meritocrazia, puntando il dito soprattutto contro le agevolazioni che, a suo giudizio, sarebbero state concesse agli ex campioni del mondo del 2006.

In un’intervista esclusiva rilasciata a Fanpage.it, Pochesci ha ripercorso la propria carriera, iniziata nei campionati dilettantistici, soffermandosi sulle difficoltà incontrate dagli allenatori che non hanno avuto un passato da calciatori professionisti.





Pochesci: «Nel calcio italiano la meritocrazia non esiste»

L’allenatore romano ha tracciato un confronto tra il calcio dei suoi inizi e quello attuale, denunciando un sistema che, a suo giudizio, privilegia gli interessi personali rispetto alle competenze.

Pochesci sostiene che il calcio dilettantistico fosse maggiormente legato alla passione e al senso di appartenenza, mentre oggi le decisioni sarebbero troppo spesso condizionate da dirigenti e intermediari.

Nell’intervista a Fanpage.it, il tecnico ha criticato anche l’ingerenza di presidenti, direttori sportivi e procuratori nelle scelte tecniche, sostenendo che questi meccanismi penalizzino chi ha costruito la propria carriera sul campo.

L’attacco a Coverciano e ai campioni del mondo del 2006

Uno dei passaggi più duri riguarda i corsi per allenatori organizzati a Coverciano.

Pochesci contesta le differenze di trattamento tra gli ex calciatori di alto livello e i tecnici provenienti dalle categorie inferiori.

Secondo l’allenatore, alcuni protagonisti del Mondiale 2006 avrebbero beneficiato di percorsi abbreviati per ottenere le qualifiche necessarie ad allenare tra i professionisti.

Il tecnico ha ricordato di aver impiegato tredici anni per accedere ai corsi di Coverciano, mentre gli ex campioni del mondo avrebbero potuto conseguire tre patentini in un solo anno.

Una disparità che Pochesci considera ingiusta, perché ritiene che l’esperienza maturata nei campionati minori debba avere un peso maggiore nella valutazione degli allenatori.

Il tecnico ha inoltre sostenuto che diversi ex calciatori abbiano ottenuto ripetute opportunità in panchina nonostante risultati poco soddisfacenti, mentre altri allenatori faticherebbero a ricevere una possibilità.

«Alvini è arrivato in Serie A a 54 anni»

Tra gli esempi citati da Pochesci figura Massimiliano Alvini, indicato come dimostrazione delle difficoltà affrontate da chi non ha avuto una carriera da calciatore nella massima serie.

L’allenatore ha elogiato il percorso di Alvini, arrivato in Serie A a 54 anni, sostenendo che l’esperienza maturata nelle categorie inferiori rappresenti un patrimonio fondamentale.

Secondo Pochesci, allenare nei dilettanti significa imparare ad affrontare condizioni complicate, dalla gestione degli allenamenti serali alle difficoltà organizzative delle società.

Un bagaglio di competenze che non può essere sostituito automaticamente dall’esperienza vissuta come calciatore professionista.

Nazionale, Pochesci critica le convocazioni di Mancini

Nel corso dell’intervista esclusiva a Fanpage.it, Pochesci ha affrontato anche il tema della Nazionale italiana.

L’allenatore ritiene che le convocazioni debbano premiare esclusivamente il rendimento dei calciatori, senza essere influenzate dalla notorietà o dai rapporti con i procuratori.

Tra i giocatori citati figura Giacomo Calò, che secondo Pochesci avrebbe meritato maggiore considerazione dopo il percorso compiuto tra Serie B e Serie C.

Il tecnico ha inoltre criticato lo scarso spazio riservato ai giovani italiani nei club di Serie A, sostenendo che l’impiego massiccio di calciatori stranieri finisca per limitare le opportunità di crescita dei talenti nazionali.

Pochesci ha fatto riferimento anche a Lulli, Pisilli, Liberali e Papaccioli, indicandoli come esempi di giovani capaci di mettersi in evidenza nelle competizioni europee.

Il giudizio su Mancini: «La scelta migliore»

Nonostante le critiche ai criteri di convocazione, Pochesci ha espresso un giudizio positivo sulla scelta di Roberto Mancini come commissario tecnico dell’Italia.

Secondo l’allenatore romano, Mancini possiede le caratteristiche adatte per svolgere il ruolo di selezionatore, ma dovrebbe affidarsi ai giocatori che offrono maggiori garanzie nell’immediato.

La Nazionale, nella sua visione, non può permettersi esperimenti eccessivi e deve privilegiare i calciatori che stanno dimostrando concretamente il proprio valore.

Un approccio che Pochesci considera necessario per riportare l’Italia ai vertici internazionali.

Il caso Mastour: «Un talento che poteva essere un Ronaldinho»

Un altro passaggio dell’intervista riguarda Hachim Mastour, allenato da Pochesci durante l’esperienza al Carpi.

Il tecnico ha ricordato le straordinarie qualità del giovane talento, arrivando a paragonarne le potenzialità a quelle di Ronaldinho.

Secondo Pochesci, la carriera del calciatore sarebbe stata compromessa da scelte sbagliate e da una gestione eccessivamente orientata agli interessi economici.

L’allenatore ritiene che Mastour avrebbe avuto bisogno di un percorso di crescita più graduale, anziché essere sottoposto fin da giovanissimo a pressioni e aspettative elevate.

Pochesci ricorda lo sfogo prima di Italia-Svezia

Nell’intervista a Fanpage.it, l’ex tecnico della Ternana è tornato anche sulle dichiarazioni rilasciate nel 2017, prima della decisiva sfida tra Italia e Svezia.

Pochesci ha raccontato che, dopo quella conferenza stampa, ricevette una telefonata dall’allora presidente federale Carlo Tavecchio e che venne prospettata una possibile squalifica.

L’allenatore ha ribadito di non essersi pentito delle proprie parole, sostenendo che molte delle criticità denunciate allora siano ancora presenti nel calcio italiano.

A suo giudizio, anche il prossimo presidente della FIGC dovrà confrontarsi con un sistema che necessita di cambiamenti profondi.

La proposta: aprire Coverciano a tutti gli allenatori

Per cambiare il calcio italiano, Pochesci partirebbe proprio dalla formazione dei tecnici.

La sua proposta è quella di rendere i corsi di Coverciano maggiormente accessibili, superando i criteri che favoriscono chi ha avuto una carriera importante da calciatore.

Secondo l’allenatore, un tecnico capace di distinguersi nei campionati dilettantistici dovrebbe poter avere l’opportunità di allenare anche tra i professionisti, indipendentemente dal proprio passato sul campo.

Il principio alla base della sua posizione è quello della meritocrazia: valutare gli allenatori per le competenze dimostrate e per il lavoro svolto, non soltanto per i risultati ottenuti quando erano calciatori.

Le dichiarazioni di Pochesci riaprono così il dibattito sui percorsi di formazione degli allenatori e sulle opportunità offerte a chi cerca di costruire una carriera partendo dalle categorie inferiori.