Euro 2032, Cagliari sogna il nuovo stadio. Macciotta: «Saremmo fieri di ospitare gli Europei, ma l’esito è incerto»

Svolta decisiva per il futuro del nuovo stadio di Cagliari. Dopo oltre tre mesi di attesa, è arrivato il via libera alla verifica del progetto definitivo dell’impianto che sorgerà al posto del vecchio Sant’Elia. La società esterna incaricata dei controlli ha trasmesso al Comune il proprio report, senza evidenziare criticità tecniche o ostacoli alla realizzazione dell’opera.

Il nuovo stadio è dunque appaltabile e il bando di gara sarà pubblicato entro domani, secondo quanto annunciato dall’amministrazione comunale. Un passaggio fondamentale per un progetto atteso da oltre quindici anni, che potrebbe anche consentire alla città sarda di candidarsi a ospitare alcune partite degli Europei del 2032.





Nuovo stadio Cagliari, arriva il via libera dopo tre mesi

A confermare l’importante novità è stato l’assessore comunale allo Sport, Giuseppe Macciotta, che ha annunciato il completamento della procedura di verifica.

«Si tratta certamente di una tappa fondamentale del percorso amministrativo che condurrà entro la giornata di domani alla pubblicazione del bando di gara».

L’esito positivo arriva dopo un’attesa più lunga rispetto alle previsioni iniziali. I controlli effettuati dalla società incaricata hanno richiesto oltre tre mesi, ma hanno permesso di accertare l’assenza di impedimenti tecnici alla messa a gara dell’intervento.

«Un traguardo importante lungamente atteso, che ha comportato uno scostamento nei tempi previsti conseguente al rigore con il quale è stata effettuata la verifica di appaltabilità dell’opera da parte della società esterna all’uopo incaricata».

Macciotta ha sottolineato come la procedura fosse necessaria per tutelare l’interesse pubblico e garantire la regolarità del percorso amministrativo.

«Un controllo imprescindibile a tutela dell’interesse pubblico che si è protratto per mesi e a conclusione di questa fase ha sancito l’inesistenza di motivi tecnici ostativi alla pubblicazione e alla messa a gara dell’opera».

Sant’Elia, si sblocca un progetto fermo da oltre quindici anni

Il nuovo impianto rappresenta uno degli interventi più importanti per il futuro urbanistico e sportivo della città.

La struttura sorgerà nell’area del vecchio Sant’Elia e sarà destinata non soltanto alle partite del Cagliari, ma anche all’organizzazione di manifestazioni sportive, culturali e spettacoli.

L’assessore ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto, ricordando le difficoltà che hanno accompagnato il progetto negli ultimi quindici anni.

«Siamo ovviamente orgogliosi del risultato che consente di sbloccare un procedimento che si era sostanzialmente arenato da più di quindici anni e di rendere concreta la prospettiva del nuovo stadio di Cagliari».

Macciotta ha inoltre evidenziato il ruolo che la nuova infrastruttura potrà svolgere nella riqualificazione del quartiere e nello sviluppo complessivo della città.

Euro 2032, Cagliari spera di rientrare tra le città ospitanti

Il completamento della verifica e l’imminente pubblicazione del bando mantengono aperta anche la prospettiva degli Europei del 2032, che saranno organizzati da Italia e Turchia.

Il nuovo stadio potrebbe infatti consentire a Cagliari di partecipare alla selezione delle città italiane destinate a ospitare le partite della competizione continentale.

L’amministrazione comunale mantiene comunque un atteggiamento prudente, considerando la concorrenza di altre città e l’incertezza sull’esito della selezione.

«Cagliari potrà pertanto godere in un prossimo futuro di un impianto moderno e polifunzionale idoneo ad ospitare grandi eventi sportivi, culturali e di spettacolo. È questo ciò che più conta».

L’assessore ha poi aggiunto:

«Se dovessimo essere inseriti tra le città ospitanti dei campionati europei del 2032 ne potremo andare fieri, anche se è innegabile che si tratta di una competizione tra città a differente livello dall’esito assai incerto».

«L’unica certezza è che Cagliari avrà finalmente il nuovo stadio»

Al di là della candidatura per Euro 2032, il risultato più importante riguarda lo sblocco amministrativo di un’opera attesa da anni.

Per la prima volta il progetto del nuovo stadio si avvia concretamente verso la pubblicazione del bando di gara, passaggio necessario per individuare il soggetto incaricato della realizzazione.

Macciotta ha concluso il proprio intervento ribadendo l’obiettivo principale dell’amministrazione:

«L’unica certezza è che Cagliari avrà finalmente il nuovo stadio».

Un passo avanti significativo per il club rossoblù e per la città, che adesso attendono l’avvio della procedura di gara e i successivi sviluppi di un progetto destinato a cambiare il volto dell’area del Sant’Elia.