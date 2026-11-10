Rocchi: «L’inchiesta è una ferita che non si rimarginerà mai. L’Italia non ha meritato Open VAR»

Gianluca Rocchi torna a parlare della fine della sua esperienza come designatore arbitrale e delle polemiche che hanno accompagnato gli ultimi mesi del suo incarico. L’ex responsabile degli arbitri di Serie A è intervenuto al Social Football Summit, in corso all’Allianz Stadium di Torino, affrontando diversi temi: dall’inchiesta che lo ha coinvolto alle critiche ricevute, fino alla gestione del VAR e alla necessità di tutelare i direttori di gara.

Parole cariche di amarezza, soprattutto quando Rocchi ha ricordato quanto accaduto lo scorso 25 aprile e le conseguenze personali della vicenda.





Rocchi: «Una ferita che fa più male ogni giorno»

Interrogato sulle conseguenze dell’inchiesta e sulle contestazioni relative alla trasparenza della sua gestione, Rocchi ha difeso il proprio operato, pur riconoscendo alcuni errori.

«È la cosa che mi fa più male perché io ho improntato tutto su questa parola. Mi sono chiesto subito dove avessi sbagliato e se mi dovessi vergognare di qualcosa. A quest’ultima domanda mi sono risposto di no».

L’ex designatore ha poi aggiunto:

«Ci sono cose che potevo fare meglio, non solo da parte mia. Non mi imputo di aver fatto le cose in malafede, il mio obiettivo era non sbagliare, che è impossibile. Io ho sempre cercato di fare tutto per bene. Ero ossessionato dall’idea che un nostro errore potesse incidere sulla partita».

Rocchi ha raccontato anche il peso emotivo della responsabilità ricoperta.

«Io non dormivo la notte per questo. Forse mi sarebbe servita più leggerezza nella gestione di alcune persone che poi mi sono venute contro: mi avrebbe fatto evitare alcuni problemi».

Particolarmente significative le dichiarazioni sulla giornata del 25 aprile, che ha segnato la conclusione della sua esperienza.

«Mi ha travolto, per assurdo oggi sto forse peggio perché sei mesi ti permettono di capire tante cose ma anche di vedere ciò che hai lasciato. È una ferita che non si rimarginerà mai. La ferita fa più male ogni giorno che passa».

Nonostante l’amarezza, Rocchi ha voluto distinguere la vicenda personale dal rapporto con le istituzioni calcistiche.

«Con l’AIA non ho alcun problema, anzi io ringrazierò sempre l’AIA e la federazione. Da un punto di vista mediatico l’aggressione è stata feroce. Dal garantismo non può nascere una condanna».

«L’Italia non ha meritato Open VAR»

Uno dei passaggi più importanti dell’intervento ha riguardato Open VAR, il programma che ha permesso di rendere pubblici e analizzare gli audio dei dialoghi tra arbitri e sala VAR.

Rocchi ha espresso amarezza per il modo in cui l’iniziativa è stata accolta e commentata.

«Open VAR? Per gli arbitri è stato molto faticoso, un giornalista ha scritto che l’Italia non ha meritato Open VAR e ha ragione: i ragazzi si sono sentiti messi sotto accusa anche per un sospiro fatto male».

Una riflessione che mette al centro le pressioni affrontate dagli arbitri, spesso oggetto di critiche anche per aspetti marginali della loro comunicazione durante le partite.

Rocchi: «Gli arbitri vanno tutelati»

L’ex designatore ha rivolto un messaggio anche ai giovani che desiderano intraprendere la carriera arbitrale.

«A un giovane direi di fare l’arbitro perché è stata la passione più bella della mia vita. Due, direi di divertirsi perché a me manca tantissimo il campo».

Rocchi ha poi sottolineato il valore educativo dell’arbitraggio e la necessità di proteggere chi svolge questo ruolo.

«Un ragazzino che vuole fare l’arbitro può iniziare una scuola di vita che gli servirà anche fuori. I direttori di gara vanno tutelati: quello che è successo a Maria Sole Ferrieri Caputi è inaccettabile, ad esempio».

Infine, un appello rivolto all’intero movimento calcistico:

«Tuteliamo gli arbitri perché quei ragazzini potrebbero essere dei vostri figli. I ragazzi vanno tutelati e senza l’arbitro non si può giocare».

«Fare il designatore è complesso, servono incarichi brevi»

Rocchi ha affrontato anche il tema della gestione del gruppo arbitrale, spiegando le difficoltà incontrate durante il proprio incarico.

«Le difficoltà sono con il gruppo perché è numeroso e gestirlo è complesso. Chi fa il designatore deve fare un percorso breve e faccio mea culpa».

L’ex responsabile degli arbitri ha comunque ricordato con soddisfazione la crescita dei direttori di gara italiani.

«La soddisfazione più grande è quella di aver visto crescere tanti ragazzi che sono impegnati in grandi match europei».

Sul rapporto con gli errori, inevitabili nel percorso di ogni arbitro, Rocchi ha aggiunto:

«È complesso. L’arbitro bravo è quello che sa reagire al proprio errore. Devi rimanere sempre concentrato e convivere con l’errore. Questo è un consiglio per i giovani».

La nuova esperienza a DAZN e il ricordo del Mondiale

Dopo la conclusione dell’incarico all’AIA, Rocchi ha intrapreso una nuova esperienza come commentatore televisivo per DAZN.

«Faccio fatica a sentirmi ex perché rimarrò arbitro a vita e la maglia ti rimane appiccicata addosso».

L’ex fischietto internazionale ha ricordato anche il legame con l’Allianz Stadium.

«Qua all’Allianz Stadium ho diretto la mia ultima partita durante il Covid, un momento triste. Ho scelto di fare l’opinionista per mettermi in gioco».

Poi il ringraziamento a chi gli ha offerto una nuova opportunità professionale:

«Ringrazio chi mi ha dato fiducia in un momento di difficoltà, soprattutto per la mia famiglia».

Rocchi ha inoltre chiarito che non aveva intenzione di proseguire la propria carriera dirigenziale in Italia.

«Io in Italia avevo finito e non sarei andato avanti. Io non avevo altri programmi e non sarei rimasto in Italia».

Infine, uno sguardo ai ricordi più belli della carriera arbitrale.

«Portogallo-Spagna del Mondiale 2018. Però sono legato alla mia prima partita tra bambini perché questa è una passione che mi è entrata dentro».

Un intervento nel quale Rocchi ha difeso il lavoro svolto durante gli anni da designatore, senza nascondere l’amarezza per la conclusione della propria esperienza e ribadendo la necessità di garantire maggiore rispetto e tutela agli arbitri italiani.