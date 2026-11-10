Gazzetta dello Sport: “FIGC, Galliani presenta ricorso contro Malagò. Elezioni a rischio caos”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 10, 2026
Galliani

Galliani fonte LaPresse - Ilovepalermocalcio.com

Si infiamma la corsa alla presidenza della FIGC. A poco più di un mese dalle elezioni del 14 dicembre, Adriano Galliani ha presentato un ricorso contro la nomina della Commissione incaricata di verificare le candidature, istituita dal commissario federale Giovanni Malagò, suo avversario nella competizione elettorale.

Come racconta Elisabetta Esposito sulle pagine della Gazzetta dello Sport, l’iniziativa potrebbe aprire una nuova fase di tensioni giudiziarie, con possibili conseguenze sul percorso che porterà all’elezione del nuovo presidente della Federcalcio.


FIGC, Galliani presenta ricorso contro la Commissione nominata da Malagò

Il ricorso è stato depositato al Tribunale federale nazionale attraverso l’avvocato Filippo Lattanzi, che venerdì scorso si è dimesso dalla presidenza della Commissione agenti della FIGC.

Galliani, senatore di Forza Italia e candidato sostenuto formalmente dalle componenti dei calciatori e degli allenatori, contesta il provvedimento adottato da Malagò il 2 novembre.

Il commissario federale, che gode del sostegno della maggioranza della Serie A, ha infatti istituito una Commissione specifica per la verifica delle candidature.

Secondo quanto riportato da Elisabetta Esposito sulla Gazzetta dello Sport, Galliani ha chiesto la sospensione dell’efficacia del provvedimento.

La decisione sarà assunta con procedura d’urgenza dal presidente del Tribunale federale nazionale, Carlo Sica, in qualità di giudice monocratico, secondo quanto previsto dall’articolo 97 del Codice di Giustizia Sportiva.

Galliani denuncia un possibile conflitto d’interessi

Al centro del ricorso c’è la legittimità della Commissione istituita da Malagò.

Nel documento si sostiene che «la Commissione istituita con l’atto impugnato non è prevista da alcuna norma statutaria o regolamentare».

Viene inoltre contestata la possibilità per il commissario federale di «modificare le regole di una procedura già indetta».

Secondo la posizione espressa da Galliani, il mandato conferito dal CONI a Malagò per vigilare sul funzionamento dell’apparato federale non consentirebbe di trasferire le competenze a un organismo di nuova costituzione.

La contestazione riguarda soprattutto il fatto che i componenti della Commissione siano stati individuati dallo stesso Malagò, candidato alla presidenza e dunque soggetto alla verifica dell’organismo.

Una situazione che Galliani considera un conflitto d’interessi.

Il nodo Genoa e le undici firme per la candidatura di Malagò

Come approfondisce la Gazzetta dello Sport nell’articolo firmato da Elisabetta Esposito, uno dei punti più delicati riguarda le sottoscrizioni necessarie per presentare la candidatura alla presidenza federale.

Malagò avrebbe raggiunto il numero minimo di undici firme, ma una di queste, quella del Genoa, è contestata da Galliani.

Nel ricorso viene evidenziato che l’accredito di Malagò si fonda proprio sulle undici sottoscrizioni e che l’eventuale invalidità di quella del club ligure potrebbe far venir meno il requisito necessario per l’ammissibilità della candidatura.

Il documento contesta quindi la scelta di affidare la verifica a una Commissione nominata dallo stesso candidato interessato.

La questione della firma del Genoa, tuttavia, non sarà risolta nel merito né dalla Commissione né dal Segretario generale. Potrebbe invece diventare oggetto di ulteriori ricorsi dopo la valutazione di ammissibilità delle candidature.

La richiesta: restituire la verifica al Segretario generale

Galliani sostiene che la sospensione del provvedimento non comporterebbe alcun rallentamento della procedura elettorale.

Nel ricorso viene infatti precisato che, in caso di accoglimento, la verifica delle candidature tornerebbe al Segretario generale, come previsto dallo Statuto e dal Regolamento elettorale.

Da parte della FIGC, la scelta di istituire la Commissione viene invece ricondotta alla volontà di garantire maggiori tutele al lavoro del Segretario generale.

La decisione era stata adottata anche alla luce delle questioni emerse durante il commissariamento disposto dal CONI per la vicenda dei tesseramenti, che avevano coinvolto il ruolo dello stesso Segretario generale.

Elezioni FIGC, possibile nuova battaglia di ricorsi

Secondo Elisabetta Esposito sulla Gazzetta dello Sport, il ricorso presentato da Galliani potrebbe rappresentare soltanto il primo passaggio di una controversia più ampia.

Qualora la candidatura di Malagò venisse dichiarata ammissibile, non si esclude infatti la presentazione di ulteriori impugnazioni, soprattutto sulla validità della sottoscrizione del Genoa.

La vicenda potrebbe arrivare fino al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, con il rischio di allungare i tempi della definizione delle controversie.

Il calendario prevede le elezioni per il 14 dicembre, mentre il termine ultimo indicato per il voto è il 7 gennaio.

In caso di complicazioni tali da impedire il rispetto delle scadenze, potrebbe essere valutata anche l’ipotesi di un nuovo commissariamento federale.

Si tratta, al momento, di uno scenario eventuale e non di una decisione già assunta.

FIGC, la corsa alla presidenza entra nella fase decisiva

La sfida tra Galliani e Malagò si sposta dunque anche sul terreno della giustizia sportiva.

Da una parte il candidato sostenuto dalle componenti dei calciatori e degli allenatori, dall’altra il commissario federale che conta sull’appoggio della maggioranza della Serie A.

La decisione del Tribunale federale nazionale rappresenterà un primo passaggio per chiarire la legittimità della Commissione incaricata di verificare le candidature.

Il percorso verso il voto del 14 dicembre resta aperto, ma la controversia sulle procedure elettorali e sulle sottoscrizioni rischia di accompagnare la FIGC fino alle ultime settimane della campagna elettorale.

Altre notizie

daversa-salernitana_1xncqwjtaylrd16h92pbmksiwg

Sassuolo, D’Aversa in pole per la panchina

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 9, 2026
aquilani

UFFICIALE, Sassuolo: esonerato Alberto Aquilani. Il comunicato del club

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 9, 2026
palermo catanzaro 3-2 (129) aquilani

Corriere dello Sport: “Sassuolo, Aquilani verso l’esonero. Montella e D’Aversa i candidati per la panchina”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 9, 2026
Screenshot 2026-11-08 195457

Serie A: l’Inter batte 2-0 il Como e accorcia sul primo posto. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2026
CAGLIARI

Serie A, i risultati delle 15: il Cagliari batte il Frosinone, Torino e Lecce si dividono la posta. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 7, 2026
de3b17464f

Corriere dello Sport: “Fondo fine carriera, 185 milioni da liquidare. Assocapp: «Oltre 1.600 ex calciatori si sono rivolti a noi»”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 7, 2026
csm_giacomo_calo_frosinone_mvp_novembre_6302f09832

Nazionale, Mancini lascia fuori Calò. L’agente: «Nessuno dei convocati ha i suoi numeri. Meritocrazia a rischio»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 6, 2026
6083c4dc9d

Corriere dello Sport: “Fondo fine carriera dei calciatori, 185 milioni ancora da erogare. Scoppia il caso trasparenza”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 6, 2026
3c6d4c584110e0713e680ebccb5af012-68197-oooz0000

UFFICIALE, Palermo: l’ex scouting Simone Lo Schiavo approda all’Inter

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 5, 2026
walter-sabatini-690x362

Palermo, Sabatini: «Ha una rosa per vincere. La Serie A ha bisogno dei rosanero»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 5, 2026
Dionisi De Sanctis Gardini Conferenza tifosi (11)

Social Football Summit 2026, il Palermo protagonista a Torino: Giovanni Gardini tra gli ospiti

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 5, 2026
152732803-558c430d-5728-4338-8203-1991847b1193

Gazzetta dello Sport: “Frosinone, Raimondo ko. L’ex Palermo Birligea favorito per sostituirlo”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 5, 2026

Ultimissime

Galliani

Gazzetta dello Sport: “FIGC, Galliani presenta ricorso contro Malagò. Elezioni a rischio caos”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 10, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (97) Douglas

Gazzetta dello Sport: “Juve Stabia, oggi il ricorso contro i due punti di penalizzazione. Attesa per la decisione”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 10, 2026
palermo modena 1-1 (29) Inzaghi sottil

Gazzetta dello Sport: “Vicenza, Gallo a rischio esonero dopo i ko con Palermo, Modena e Cremonese. Quattro nomi per la panchina”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 10, 2026
galloppa-debutto-senza-pressione-sono-contento-del-lavoro-fatto

Gazzetta dello Sport: “Modena ora ci crede. Ecco l’anti Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 10, 2026
Screenshot 2026-11-10 063034

Il Resto del Carlino: “Modena, ora il Palermo osserva la sua principale rivale per la promozione”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 10, 2026