Gazzetta dello Sport: “FIGC, Galliani presenta ricorso contro Malagò. Elezioni a rischio caos”
Si infiamma la corsa alla presidenza della FIGC. A poco più di un mese dalle elezioni del 14 dicembre, Adriano Galliani ha presentato un ricorso contro la nomina della Commissione incaricata di verificare le candidature, istituita dal commissario federale Giovanni Malagò, suo avversario nella competizione elettorale.
Come racconta Elisabetta Esposito sulle pagine della Gazzetta dello Sport, l’iniziativa potrebbe aprire una nuova fase di tensioni giudiziarie, con possibili conseguenze sul percorso che porterà all’elezione del nuovo presidente della Federcalcio.
FIGC, Galliani presenta ricorso contro la Commissione nominata da Malagò
Il ricorso è stato depositato al Tribunale federale nazionale attraverso l’avvocato Filippo Lattanzi, che venerdì scorso si è dimesso dalla presidenza della Commissione agenti della FIGC.
Galliani, senatore di Forza Italia e candidato sostenuto formalmente dalle componenti dei calciatori e degli allenatori, contesta il provvedimento adottato da Malagò il 2 novembre.
Il commissario federale, che gode del sostegno della maggioranza della Serie A, ha infatti istituito una Commissione specifica per la verifica delle candidature.
Secondo quanto riportato da Elisabetta Esposito sulla Gazzetta dello Sport, Galliani ha chiesto la sospensione dell’efficacia del provvedimento.
La decisione sarà assunta con procedura d’urgenza dal presidente del Tribunale federale nazionale, Carlo Sica, in qualità di giudice monocratico, secondo quanto previsto dall’articolo 97 del Codice di Giustizia Sportiva.
Galliani denuncia un possibile conflitto d’interessi
Al centro del ricorso c’è la legittimità della Commissione istituita da Malagò.
Nel documento si sostiene che «la Commissione istituita con l’atto impugnato non è prevista da alcuna norma statutaria o regolamentare».
Viene inoltre contestata la possibilità per il commissario federale di «modificare le regole di una procedura già indetta».
Secondo la posizione espressa da Galliani, il mandato conferito dal CONI a Malagò per vigilare sul funzionamento dell’apparato federale non consentirebbe di trasferire le competenze a un organismo di nuova costituzione.
La contestazione riguarda soprattutto il fatto che i componenti della Commissione siano stati individuati dallo stesso Malagò, candidato alla presidenza e dunque soggetto alla verifica dell’organismo.
Una situazione che Galliani considera un conflitto d’interessi.
Il nodo Genoa e le undici firme per la candidatura di Malagò
Come approfondisce la Gazzetta dello Sport nell’articolo firmato da Elisabetta Esposito, uno dei punti più delicati riguarda le sottoscrizioni necessarie per presentare la candidatura alla presidenza federale.
Malagò avrebbe raggiunto il numero minimo di undici firme, ma una di queste, quella del Genoa, è contestata da Galliani.
Nel ricorso viene evidenziato che l’accredito di Malagò si fonda proprio sulle undici sottoscrizioni e che l’eventuale invalidità di quella del club ligure potrebbe far venir meno il requisito necessario per l’ammissibilità della candidatura.
Il documento contesta quindi la scelta di affidare la verifica a una Commissione nominata dallo stesso candidato interessato.
La questione della firma del Genoa, tuttavia, non sarà risolta nel merito né dalla Commissione né dal Segretario generale. Potrebbe invece diventare oggetto di ulteriori ricorsi dopo la valutazione di ammissibilità delle candidature.
La richiesta: restituire la verifica al Segretario generale
Galliani sostiene che la sospensione del provvedimento non comporterebbe alcun rallentamento della procedura elettorale.
Nel ricorso viene infatti precisato che, in caso di accoglimento, la verifica delle candidature tornerebbe al Segretario generale, come previsto dallo Statuto e dal Regolamento elettorale.
Da parte della FIGC, la scelta di istituire la Commissione viene invece ricondotta alla volontà di garantire maggiori tutele al lavoro del Segretario generale.
La decisione era stata adottata anche alla luce delle questioni emerse durante il commissariamento disposto dal CONI per la vicenda dei tesseramenti, che avevano coinvolto il ruolo dello stesso Segretario generale.
Elezioni FIGC, possibile nuova battaglia di ricorsi
Secondo Elisabetta Esposito sulla Gazzetta dello Sport, il ricorso presentato da Galliani potrebbe rappresentare soltanto il primo passaggio di una controversia più ampia.
Qualora la candidatura di Malagò venisse dichiarata ammissibile, non si esclude infatti la presentazione di ulteriori impugnazioni, soprattutto sulla validità della sottoscrizione del Genoa.
La vicenda potrebbe arrivare fino al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, con il rischio di allungare i tempi della definizione delle controversie.
Il calendario prevede le elezioni per il 14 dicembre, mentre il termine ultimo indicato per il voto è il 7 gennaio.
In caso di complicazioni tali da impedire il rispetto delle scadenze, potrebbe essere valutata anche l’ipotesi di un nuovo commissariamento federale.
Si tratta, al momento, di uno scenario eventuale e non di una decisione già assunta.
FIGC, la corsa alla presidenza entra nella fase decisiva
La sfida tra Galliani e Malagò si sposta dunque anche sul terreno della giustizia sportiva.
Da una parte il candidato sostenuto dalle componenti dei calciatori e degli allenatori, dall’altra il commissario federale che conta sull’appoggio della maggioranza della Serie A.
La decisione del Tribunale federale nazionale rappresenterà un primo passaggio per chiarire la legittimità della Commissione incaricata di verificare le candidature.
Il percorso verso il voto del 14 dicembre resta aperto, ma la controversia sulle procedure elettorali e sulle sottoscrizioni rischia di accompagnare la FIGC fino alle ultime settimane della campagna elettorale.