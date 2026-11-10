Simonelli: «Gli stadi sono uno dei punti su cui dobbiamo recuperare competitività. Pirateria? Danno da 300 milioni »

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 10, 2026
Simonelli

Simonelli - fonte lapresse - ilovepalermocalcio

Nel corso del Social Football Summit di Torino, è intervenuto sul palco il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, facendo il punto sullo stato di salute attuale del massimo campionato italiano.

«Gli stadi sono uno dei punti su cui dobbiamo recuperare competitività – ha spiegato Simonelli -. Ci auguriamo che tutte le squadre di Serie A possano avere nuovi stadi performanti nel giro di pochi anni. A San Siro l’Inter in un anno riesce a fare circa 80 milioni di ricavi, ma se lo paragoniamo al Bernabeu, che ne fa circa 250, il gap diventa impossibile da colmare».


Il presidente della Lega Serie A ha poi parlato del problema pirateria: «Per noi crea un danno incredibile di circa 300 milioni all’anno. Ci sono delle norme approvate dal governo, ma forse bisogna lavorare sulla consapevolezza delle persone che utilizzano il ‘pezzotto’ e far capire loro che stanno rubando».

Secondo Simonelli, la Serie A si distingue dagli altri principali campionati europei per il suo elevato livello di competitività, testimoniato dall’alternanza di diverse squadre nella conquista dello scudetto negli ultimi anni. Un valore che si riflette anche sul mercato televisivo internazionale: «Noi vendiamo un numero di almeno 30 partite di grande livello con i nostri diritti televisivi internazionali, mentre la Spagna ne vende 4 e la Germania 2 o 3».

Infine, il presidente spiega come la rinascita debba ripartire dal basso: «Dal primo gennaio dovrebbe entrare in vigore una nuova normativa che consentirebbe ai giocatori di 15 anni di firmare un contratto quinquennale. Dobbiamo investire sui vivai».

 

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