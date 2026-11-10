Palermo, Perin a DAZN: «Meglio parare un rigore sotto la Curva Nord che in Champions League»
Un’intervista diversa dal solito, tra calcio, curiosità e scelte personali. Mattia Perin, portiere del Palermo, è stato protagonista di un simpatico gioco realizzato da Eleonora Incardona, volto femminile di DAZN, per DAZN Bet, presso il centro sportivo rosanero di Torretta.
Nel video pubblicato sui social, Incardona ha sottoposto all’estremo difensore una serie di domande a risposta secca, chiedendogli di scegliere tra due alternative legate al mondo del calcio e al ruolo del portiere.
Tra le risposte più significative, quella relativa alla possibilità di parare un rigore in Champions League oppure sotto la Curva Nord del Renzo Barbera. Perin non ha avuto dubbi, scegliendo i tifosi rosanero.
Palermo, Perin sceglie la Curva Nord: «Parare un rigore sotto la Curva Nord»
Il gioco prende il via con una serie di domande sulle preferenze del portiere.
Eleonora Incardona: «Rigore parato o parata al novantesimo?»
Mattia Perin: «Rigore parato».
Eleonora Incardona: «Vincere 1-0 o vincere 4-3?»
Mattia Perin: «1-0».
Una risposta che porta Incardona a sottolineare la tradizione difensiva del calcio italiano. Perin replica scherzosamente:
«Bravo italiano, fiero di esserlo».
Eleonora Incardona: «Parata spettacolare o parata decisiva?»
Mattia Perin: «Decisiva».
Eleonora Incardona: «Uscita alta o parata sulla linea?»
Mattia Perin: «Parata sulla linea».
Eleonora Incardona: «Affrontare un uno contro uno o un tiro da fuori?»
Mattia Perin: «Uno contro uno».
Perin: «Dieci parate o nessun tiro? Dipende dal risultato»
Nel corso dell’intervista, il portiere rosanero ha dimostrato di mettere sempre il risultato della squadra davanti alla prestazione individuale.
Eleonora Incardona: «Partita con dieci parate o partita senza subire tiri?»
Mattia Perin: «Dipende dal risultato. Con dieci parate vinciamo? Se invece con dieci parate perdiamo, senza subire tiri».
Eleonora Incardona: «Giocare di giorno o giocare di notte?»
Mattia Perin: «Notte».
Arriva quindi una delle domande più interessanti del gioco, che mette a confronto il prestigio della Champions League con l’emozione di giocare davanti al pubblico palermitano.
Eleonora Incardona: «Parare un rigore in Champions o parare un rigore sotto la Curva Nord?»
Mattia Perin: «Parare un rigore sotto la Curva Nord».
Una scelta che testimonia il legame del portiere con l’ambiente rosanero e il valore attribuito all’emozione di una parata decisiva davanti ai propri sostenitori.
Palermo, Perin: «Meglio il gol di un compagno al novantesimo»
Il gioco prosegue con altre due domande.
Eleonora Incardona: «Istinto o posizionamento?»
Mattia Perin: «Posizionamento».
Eleonora Incardona: «Gol del proprio attaccante al novantesimo minuto o rigore parato al novantesimo minuto?»
Mattia Perin: «Anche questo dipende dal risultato. Però immaginiamo che stiamo pareggiando: il gol del proprio attaccante».
Anche in questo caso, Perin sceglie la soluzione più utile alla squadra, preferendo una rete decisiva di un compagno a una propria parata.
Il video pubblicato sui canali social di DAZN Bet offre così un ritratto del portiere del Palermo, tra ironia, mentalità vincente e attenzione al risultato collettivo. A emergere soprattutto è la scelta della Curva Nord, preferita persino al palcoscenico della Champions League.
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