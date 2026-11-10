Repubblica Palermo: “Inzaghi vola più forte delle grandi della Serie B: i rosanero meglio di Napoli, Cagliari e Benevento”

Il Palermo di Filippo Inzaghi continua a correre e arriva alla sosta per le nazionali con numeri che permettono confronti importanti con alcune delle squadre più prestigiose della storia recente della Serie B. Dopo undici giornate, i rosanero sono imbattuti e guidano la classifica con 27 punti, frutto di otto vittorie e tre pareggi. Un rendimento che, in diversi casi, supera quello delle formazioni che negli ultimi vent’anni hanno conquistato la promozione nella massima serie.

Come evidenzia Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, la squadra di Inzaghi sta costruendo un percorso di altissimo livello, capace di reggere il confronto con Juventus, Napoli, Sassuolo, Cagliari e Benevento. Il riferimento storico resta però il Palermo di Giuseppe Iachini, protagonista della promozione record del 2013/2014.





Palermo, 27 punti e nessuna sconfitta: il confronto con la Juventus di Deschamps

Il primo paragone proposto da Alessandro Geraci su Repubblica Palermo riguarda la Juventus della stagione 2006/2007, costretta a disputare il campionato cadetto dopo lo scandalo Calciopoli.

La formazione allenata da Didier Deschamps conquistò immediatamente la promozione in Serie A, chiudendo il torneo con appena quattro sconfitte.

Il primo ko arrivò il 13 gennaio contro il Mantova, alla diciannovesima giornata.

Considerando le prime undici partite, la Juventus aveva conquistato 29 punti sul campo, due in più rispetto al Palermo attuale, grazie a nove vittorie e due pareggi.

La squadra bianconera riuscì poi a ottenere matematicamente la promozione con tre giornate d’anticipo.

Il Palermo di Inzaghi viaggia dunque a un ritmo molto vicino a quello di una formazione che poteva contare su una rosa di livello internazionale.

Palermo meglio del Napoli promosso nel 2007

Il confronto con il Napoli della stessa stagione è invece favorevole ai rosanero.

La squadra del presidente Aurelio De Laurentiis conquistò la promozione in Serie A alle spalle della Juventus, chiudendo il campionato con 79 punti.

L’avvio dei partenopei, però, fu meno brillante rispetto a quello del Palermo attuale.

Nelle prime undici giornate il Napoli raccolse cinque vittorie, quattro pareggi e due sconfitte, arrivate contro Piacenza e AlbinoLeffe.

Un bilancio complessivo di 19 punti, otto in meno rispetto ai 27 conquistati dalla formazione di Inzaghi.

Un dato che conferma la straordinaria continuità mostrata finora dalla capolista rosanero.

Sassuolo, Cagliari e Benevento: il Palermo regge il confronto

Come sottolinea Repubblica Palermo nell’approfondimento firmato da Alessandro Geraci, anche il confronto con altre grandi protagoniste della Serie B degli ultimi anni evidenzia la qualità dell’avvio rosanero.

Il Sassuolo di Eusebio Di Francesco, promosso nella stagione 2012/2013 con 85 punti, aveva conquistato 29 punti nelle prime undici giornate, due in più del Palermo.

I neroverdi avevano ottenuto nove vittorie, ma avevano anche già subito una sconfitta, contro il Cittadella alla decima giornata.

La squadra di Inzaghi, invece, conserva ancora l’imbattibilità.

Nel 2015/2016 fu il Cagliari a conquistare la promozione, chiudendo il campionato con 83 punti.

Dopo undici partite, i sardi avevano raccolto 23 punti, quattro in meno rispetto al Palermo attuale, avendo già perso contro Pescara e Novara.

Particolarmente significativo è anche il confronto con il Benevento allenato proprio da Filippo Inzaghi.

La formazione campana, protagonista della promozione del 2019/2020, concluse il torneo con il miglior attacco e la miglior difesa della categoria.

Nelle prime undici giornate aveva però conquistato 24 punti, frutto di sette vittorie, tre pareggi e una sconfitta.

Il Palermo attuale ha dunque tre punti in più rispetto al Benevento di Inzaghi allo stesso punto della stagione.

Palermo, il record da inseguire resta quello di Iachini

Nonostante i confronti con le grandi squadre del passato, il riferimento principale per il Palermo resta la formazione allenata da Giuseppe Iachini nella stagione 2013/2014.

Quel gruppo conquistò la promozione in Serie A stabilendo due primati: 86 punti complessivi in un campionato di Serie B a 22 squadre e tredici vittorie in trasferta.

L’avvio di quella stagione, però, fu decisamente meno brillante rispetto a quello attuale.

Il Palermo iniziò il campionato con Gennaro Gattuso in panchina, attraversando una fase complicata prima dell’arrivo di Iachini.

Nelle prime undici giornate i rosanero avevano già incassato tre sconfitte e ottenuto cinque vittorie.

Il cambio di allenatore trasformò successivamente il rendimento della squadra, che riuscì a dominare il campionato e a conquistare la promozione.

Il Palermo di Inzaghi parte dunque da una situazione migliore rispetto a quella formazione, ma dovrà dimostrare di saper mantenere lo stesso ritmo anche nei prossimi mesi.

Inzaghi, il Palermo deve migliorare in trasferta e in difesa

Come osserva ancora Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, il cammino dei rosanero presenta numeri estremamente positivi, ma anche alcuni aspetti sui quali lavorare.

Il primo riguarda il rendimento esterno, soprattutto se l’obiettivo è avvicinare il primato delle tredici vittorie in trasferta stabilito dal Palermo di Iachini.

Il secondo elemento è rappresentato dalla fase difensiva.

La squadra di Inzaghi ha dimostrato una notevole capacità realizzativa, ma ha anche concesso diverse reti agli avversari.

Migliorare la solidità senza perdere efficacia offensiva potrebbe diventare un fattore decisivo nella seconda parte della stagione.

Intanto, il Palermo arriva alla sosta con 27 punti, nessuna sconfitta e un rendimento che lo colloca tra le migliori partenze della storia recente della Serie B.

Numeri che alimentano le ambizioni rosanero e permettono alla squadra di Inzaghi di guardare al futuro con fiducia, mantenendo come obiettivo il ritorno in Serie A.