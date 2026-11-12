Palermo, Fortin: «Il mio futuro lo vedo rosanero, sogno di meritarmi la riconferma»

Mattia Fortin guarda al futuro e non nasconde il desiderio di continuare la propria avventura con il Palermo. Il giovane portiere rosanero, intervistato ai microfoni di Tgs, ha raccontato le emozioni vissute al Renzo Barbera, il rapporto con Filippo Inzaghi, le opportunità avute durante gli infortuni di Joronen e Perin e le ambizioni della squadra, attualmente in testa alla classifica di Serie B.

Come riportato da Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, Fortin si è ambientato rapidamente nel capoluogo siciliano e spera di convincere la società a esercitare il diritto di riscatto previsto dal suo contratto.





Fortin: «Giocare al Barbera è sempre un onore»

Il giovane estremo difensore ha raccontato le sensazioni provate entrando in campo davanti al pubblico rosanero.

«Giocare al Barbera è sempre un onore, penso per qualsiasi giocatore di qualsiasi età, e lo è ancor di più per me, che sono un ragazzo giovane».

Fortin ha poi sottolineato quanto sia speciale vivere l’atmosfera dello stadio palermitano:

«Avere l’opportunità di poter giocare in questo stadio mi riempie di orgoglio e anche di carica agonistica. Entrare in uno stadio sempre pieno, con 35 mila persone, è un po’ il sogno che abbiamo tutti da bambini. Poterlo realizzare mi fa lavorare ancora più forte per il futuro».

Parole che testimoniano il legame già instaurato con l’ambiente rosanero e la volontà di continuare a crescere.

Palermo, Fortin racconta gli infortuni di Joronen e Perin

Come ricostruisce Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, Fortin era arrivato a Palermo con il ruolo di secondo portiere alle spalle di Jesse Joronen.

Il grave infortunio alla spalla del finlandese ha però modificato le gerarchie, offrendo all’ex Padova la possibilità di mettersi in mostra.

«Al mio arrivo qui le gerarchie erano chiare. Dopo l’infortunio di Joronen mi sono ritrovato a giocare un po’ inaspettatamente. Però tutti i giorni mi alleno, come tutti quelli che fanno parte di una rosa, per giocare. Mi sono fatto trovare pronto e sono molto contento delle prestazioni che ho fatto».

Successivamente, l’arrivo di Mattia Perin ha portato una nuova concorrenza tra i pali. Anche in questo caso, però, Fortin ha avuto l’opportunità di scendere in campo a causa di alcuni problemi fisici accusati dall’ex Juventus.

«Anche dopo, con l’arrivo di Mattia, che ha avuto qualche problema fisico, sono subentrato e ho fatto, secondo me, delle ottime prestazioni che hanno contribuito a tenerci dove siamo in classifica».

Il portiere ha quindi rivendicato con soddisfazione il proprio contributo all’ottimo avvio di stagione della squadra.

Fortin su Inzaghi: «Da lui si può solo imparare»

Nel corso dell’intervista a Tgs, Fortin ha parlato anche del rapporto con Filippo Inzaghi, raccontando l’emozione della prima telefonata ricevuta dall’allenatore.

«Conoscere un personaggio come il mister, che fino a poco prima vedevi solo in televisione, è stato un grandissimo onore. La prima volta che mi ha chiamato, prima che venissi qua, mi ha fatto un po’ strano, perché comunque ti sta chiamando Pippo Inzaghi».

Il giovane portiere ha poi evidenziato la capacità del tecnico di instaurare un rapporto positivo con i calciatori:

«Però il mister ti fa sentire sempre a tuo agio. Abbiamo un bellissimo rapporto, come con tutta la squadra. Da lui si può solo imparare: per quello che ha fatto in carriera è un personaggio a cui prendere spunto e a cui cercare di rubare tutti i piccoli particolari nella gestione delle settimane e delle partite».

Un’esperienza che Fortin considera particolarmente importante per la propria crescita professionale.

Palermo primo in classifica, Fortin: «Non dobbiamo farci illudere»

Il Palermo sta vivendo un avvio di campionato da protagonista, ma all’interno dello spogliatoio prevale la volontà di mantenere alta la concentrazione.

Come evidenzia Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, Fortin ha ribadito il messaggio condiviso dalla squadra per affrontare il prosieguo della stagione senza distrazioni.

«Quello che ci siamo detti è di non guardare la classifica. Abbiamo qualche punto di vantaggio sulle inseguitrici, però non dobbiamo farci illudere, perché il campionato è lunghissimo».

Un atteggiamento prudente, nonostante il primato e i risultati positivi conquistati nelle prime undici giornate.

Fortin: «Il mio sogno è restare a Palermo»

La parte conclusiva dell’intervista è stata dedicata al futuro del portiere, attualmente in prestito con diritto di riscatto.

Fortin non ha nascosto le iniziali perplessità legate al trasferimento in Sicilia, superate rapidamente grazie all’accoglienza ricevuta.

«Sono arrivato a Palermo un po’ scettico, però già dai primi giorni ho percepito un amore e un calore veramente incredibili. Mi sono ambientato benissimo, vivo qui con la mia ragazza e stiamo benissimo».

Poi la dichiarazione più significativa sulle prospettive della sua carriera:

«Il mio futuro lo vedo sicuramente rosanero. Sono in prestito con diritto di riscatto e il mio sogno e il mio obiettivo sono quelli di meritarmi la riconferma qui a Palermo».

Come riportato dal Giornale di Sicilia nell’articolo firmato da Salvatore Orifici, il giovane estremo difensore ha dunque espresso chiaramente la volontà di proseguire la propria esperienza in rosanero.

Dalle emozioni vissute al Barbera alle opportunità conquistate sul campo, Fortin considera Palermo un ambiente ideale per continuare a crescere. E il suo obiettivo è trasformare l’attuale prestito in una permanenza più lunga.