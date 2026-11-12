Corriere dello Sport: “Italia-Francia, notte da brividi a San Siro: Mancini sfida Zidane, Esposito guida l’attacco azzurro”

L’Italia si prepara a una delle sfide più importanti del suo percorso in Nations League. Questa sera, alle 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, gli azzurri di Roberto Mancini affrontano la Francia di Zinedine Zidane in una partita che può incidere sulla corsa al primo posto nel girone e sulla qualificazione ai quarti di finale.

Come racconta il Corriere dello Sport, il confronto mette di fronte due Nazionali che negli ultimi dodici anni hanno vissuto percorsi profondamente diversi. Da una parte l’Italia, assente dal Mondiale da tre edizioni; dall’altra la Francia, campione del mondo nel 2018, finalista nel 2022 e quarta nell’ultima edizione disputata negli Stati Uniti.





San Siro si avvicina al tutto esaurito per una sfida che rappresenta anche un importante esame per il nuovo corso azzurro.

Italia-Francia, Mancini cerca conferme dopo la rinascita azzurra

L’Italia arriva all’appuntamento dopo aver mostrato segnali incoraggianti nelle ultime uscite.

Le due vittorie contro la Turchia e il pareggio conquistato a Parigi hanno restituito fiducia alla squadra, dopo la delusione iniziale contro il Belgio.

La partita contro i francesi rappresenta un ulteriore banco di prova, prima della trasferta di domenica a Bruxelles contro i Diavoli Rossi, decisiva per la qualificazione ai quarti.

Il Corriere dello Sport sottolinea come una vittoria contro la Francia consentirebbe agli azzurri di rilanciare concretamente le proprie ambizioni di primo posto.

La difficoltà dell’impegno emerge anche dalle quote dei bookmaker: il successo italiano viene valutato quasi cinque volte la posta, mentre quello francese è proposto intorno a 1,70.

Francia senza Mbappé, ma Zidane ha un attacco stellare

L’assenza di Kylian Mbappé rappresenta una notizia favorevole per la difesa azzurra, ma la Francia dispone comunque di un reparto offensivo di altissimo livello.

Zidane dovrebbe affidarsi a Michael Olise, Désiré Doué e Bradley Barcola, con Rayan Cherki alle spalle della punta.

Secondo le valutazioni di mercato riportate dal quotidiano, il patrimonio offensivo francese sfiora complessivamente i 700 milioni di euro, considerando anche il giovane Kroupi, convocato al posto di Marcus Thuram.

Un potenziale nettamente superiore a quello dei giovani attaccanti italiani.

Sebastiano Esposito, Liberali, Vergara, Cambiaghi, Koleosho, Cisse e Pio Esposito hanno infatti una valutazione complessiva di poco superiore ai 160 milioni.

Una differenza che fotografa il divario attuale tra le due Nazionali, ma che non esclude la possibilità per gli azzurri di competere attraverso organizzazione e spirito di sacrificio.

Italia, Pio Esposito al centro dell’attacco. Frattesi e Barella le armi di Mancini

Il commissario tecnico Roberto Mancini dovrebbe schierare l’Italia con il 4-3-3.

Tra i pali Gianluigi Donnarumma, protetto dalla difesa composta da Kayode, Scalvini, Bastoni e Calafiori.

A centrocampo spazio a Barella, Tonali e Frattesi, mentre il tridente offensivo sarà formato da Cambiaghi, Pio Esposito e Sebastiano Esposito.

Proprio i movimenti degli attaccanti e gli inserimenti dei centrocampisti potrebbero risultare determinanti.

Frattesi rappresenta una delle principali soluzioni per attaccare la profondità, mentre Barella dovrà garantire qualità e intensità nelle transizioni.

Tonali avrà invece un ruolo fondamentale nella protezione della difesa e nell’interruzione delle linee di passaggio francesi.

Il Corriere dello Sport ricorda come proprio il centrocampista azzurro sia stato decisivo nella partita d’andata, schermando i collegamenti verso gli attaccanti avversari e aiutando Bastoni e Scalvini.

Liberali possibile sorpresa a gara in corso

Tra le alternative a disposizione di Mancini figura anche Mattia Liberali, uno dei giovani più interessanti del nuovo gruppo azzurro.

Il talento del Como rappresenta una soluzione offensiva diversa, capace di aggiungere fantasia e imprevedibilità.

Il commissario tecnico potrà inoltre contare su Cisse, Vergara, Koleosho e Scamacca per modificare l’assetto della squadra durante la partita.

L’obiettivo sarà mantenere compattezza e organizzazione difensiva, cercando contemporaneamente di sfruttare le ripartenze e il gioco verticale.

Italia-Francia, le probabili formazioni

ITALIA (4-3-3) — CT Roberto Mancini

Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Frattesi; Cambiaghi, Pio Esposito, Sebastiano Esposito.

A disposizione: Carnesecchi, Vicario, Palestra, Dimarco, Ghilardi, Doumbia, Fagioli, Cisse, Vergara, Scamacca, Liberali, Koleosho.

In tribuna: Palma, Ahanor, Ricci, Gatti, Romano, Pisilli.

Indisponibili: Mancini, Zaniolo.

Diffidati: Bastoni, Donnarumma, Fagioli, Vergara, Scamacca.

FRANCIA (4-2-3-1) — CT Zinedine Zidane

Maignan; Malo Gusto, Upamecano, Jacquet, Truffert; Rabiot, Da Cunha; Olise, Cherki, Barcola; Doué.

A disposizione: Restes, Risser, Yoro, Kumbedi, Diouf, Konaté, Mayulu, Zaïre-Emery, Camavinga, Pagis, Kroupi.

Indisponibili: Kalulu, Marcus Thuram, Tchouaméni, Mbappé.

Diffidati: Koné, Lacroix, Lepaul, Upamecano.

Italia-Francia, dove vedere la partita in TV

Giovedì 12 novembre 2026

Partita: Italia-Francia

Italia-Francia Competizione: UEFA Nations League

UEFA Nations League Stadio: Giuseppe Meazza, Milano

Giuseppe Meazza, Milano Calcio d’inizio: ore 20.45

ore 20.45 Diretta TV: Rai 1

San Siro misura le ambizioni della Nazionale

La sfida contro la Francia sarà soprattutto un test sulla crescita dell’Italia.

Come evidenzia il Corriere dello Sport, Mancini dovrà chiedere ai propri giocatori attenzione, coraggio e capacità di sacrificio per compensare il maggiore talento individuale degli avversari.

L’assenza di Kean riduce le possibilità di attaccare la profondità, ma gli inserimenti di Frattesi, la qualità di Barella e la versatilità di Sebastiano Esposito possono offrire soluzioni importanti.

Il risultato sarà significativo per la classifica, ma il confronto con una delle Nazionali più forti del mondo servirà anche a valutare il percorso di crescita degli azzurri.