Italia, Calafiori: «La Francia ha giocatori di altissimo livello, tanto dipenderà dal nostro approccio»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 11, 2026
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In vista del match di domani tra Italia e Francia, valido per la 5a giornata dei gironi di Nations League, ha presentato l’incontro in conferenza stampa il difensore azzurro, Riccardo Calafiori.

«Domani lo stadio pieno ci aiuterà e basta – ha spiegato Calafiori -. Non penso si possa prendere alla leggera l’avversario che andiamo a incontrare. Lo vedo come una cosa positiva, pensiamo a domani e poi a domenica»


Sugli ultimi risultati della squadra, ha poi aggiunto: «Io ho sempre detto che era presto per vedere grossi cambiamenti, ma sicuramente cominciare con risultati positivi aiuta. Ci dà più fiducia, domani è un test importante e vediamo»

Calafiori ha inoltre analizzato la gara di andata contro la Francia: «È stata una gara tosta, da cui era importante uscire a testa alta e l’abbiamo fatto. Domani giochiamo in casa, sono tutte cose positive che ci permettono di arrivare alla partita più consapevoli»

E su Olise: «Spero di marcarlo di nuovo. C’è poco da studiare: è un giocatore di alto livello, come altri del loro attacco. È sempre emozionante giocare in Nazionale contro questi giocatori, è un bel test personale»

Infine, il difensore ha commentato le assenza di Mbappe e Tchouameni: «Secondo me sarà comunque complicata, hanno diversi giocatori di altissimo livello e credo cambi poco. Preferisco rimanere concentrato sulla mia squadra, dipende da come approcciamo la partita»

 

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