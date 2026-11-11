Sudtirol, recuperato Pyyhtiä in vista del Palermo

Buone notizie per il Südtirol in vista della trasferta contro il Palermo. Secondo auanto riportato dal Corriere dell’Alto Adige, Niklas Pyyhtiä ha infatti recuperato dalla tendinopatia achillea che lo aveva costretto a rimanere ai box e si candida a tornare a disposizione di mister Possanzini per la sfida in programma il prossimo 24 novembre allo stadio “Renzo Barbera”.

Il centrocampista finlandese ha smaltito il problema fisico e, salvo imprevisti, potrebbe dunque prendere parte al match contro i rosanero. Il suo rientro rappresenta una notizia importante per il tecnico biancorosso, che potrà contare su un’ulteriore alternativa in mezzo al campo in vista di un appuntamento delicato.





Lo staff tecnico seguirà da vicino il percorso di Pyyhtiä, con l’obiettivo di ritrovare la migliore condizione fisica e consentirgli di essere pronto per la ripresa del campionato. La pausa sarà quindi fondamentale anche per reinserire gradualmente il finlandese nei meccanismi della squadra.

Il Südtirol spera di ritrovare una pedina importante proprio in occasione della trasferta di Palermo, dove il possibile ritorno di Pyyhtiä potrebbe offrire a Possanzini una soluzione in più a centrocampo.