Modena, Galloppa: «Belotti ha alzato il livello di tutti. Serie A? Un sogno che questa società meriterebbe»

Intervistato ai microfoni di “Parlandodisport.it”, l’allenatore del Modena, Daniele Galloppa, ha commentato l’ottimo inizio di campionato della sua squadra, che al momento occupa la seconda posizione in classifica, trovandosi in piena lotta per la promozione in Serie A.

«Il Modena è un gruppo costruito con intelligenza, un mix di giocatori di esperienza, scommesse e qualche giocatore affermato che abbiamo preso all’ultimo – ha spiegato il tecnico -. Ho sempre detto che al completo questa squadra può giocarsela con tutte. Il dispiacere è aver perso dei giocatori importanti nell’ultimo periodo, però credo che siamo una squadra forte, che può dire la sua»





Galloppa ha poi commentato l’ottimo momento di forma di Andrea Belotti: «Giocatori di questo livello alzano il livello degli altri per mentalità, professionalità, voglia di allenarsi sempre bene e di essere determinanti. È un ragazzo che ha sempre la parola giusta per i compagni e questo è di grande aiuto anche per me. È un ragazzo che se lo merita»

Ottimo inizio di campionato per il Modena, che adesso è in lotta per la Serie A: «Non sono scaramantico e non devo nemmeno fare quello che non fa proclami, sono realista. Questo campionato è al limite tra la bellezza e l’assurdo: noi possiamo vincere con tutte e perdere con tutte, e lo stesso vale per ogni squadra. Noi non abbiamo l’assillo di cambiare quella lettera, ma il sogno c’è perché questa società se lo merita. Siamo consapevoli del fatto che ci sono tre o quattro squadre molto attrezzate».

E sulle sconfitte contro Carrarese e Avellino: «Mi ha fatto più arrabbiare quella con la Carrarese, perché siamo stati veramente sottotono a livello di energie. Abbiamo sbagliato proprio la partita, è stata una domenica no. Con l’Avellino, invece, sono andato a casa orgoglioso di questa squadra perché abbiamo fatto una partita incredibile. Abbiamo preso tre traverse, creato tanto e meritavamo molto di più. Questo è il calcio, però la prestazione è stata molto positiva».

Infine, sulle offerte ricevute in estete: «Con la Sampdoria non c’è mai stato nulla. Ho avuto altre tre chiamate dalla Serie B. Non ho voluto approfondire nulla perché volevo finire la stagione con la Fiorentina. Il Modena è arrivato subito dopo la vittoria del campionato: il giorno dopo aver vinto lo Scudetto ho ricevuto la chiamata e due giorni dopo sono andato a parlare con loro. Forse anche per rispetto del lavoro che stavo facendo, mi hanno chiamato dopo».