Serie B, assemblea di Lega a Torino: approvato il budget 2026/27. Presente anche Gardini per il Palermo

Si è svolta all’Allianz Stadium di Torino, nell’ambito del Social Football Summit, l’assemblea della Lega Serie B. Tra i rappresentanti delle società presenti anche Giovanni Gardini, amministratore delegato del Palermo, in occasione di un appuntamento dedicato alle principali questioni organizzative, economiche e istituzionali del campionato cadetto.

Nel corso della riunione sono stati approvati il budget per la stagione 2026/27 e le nuove linee guida per i diritti audiovisivi del quinquennio 2029-2034. Affrontato anche il tema delle prossime elezioni federali, in programma il 14 dicembre.





Serie B, Bedin: «Vogliamo essere protagonisti del Social Football Summit»

Il presidente della Lega Serie B, Paolo Bedin, ha sottolineato l’importanza della partecipazione all’evento torinese.

«Abbiamo deciso di essere protagonisti in questo evento che rappresenta il principale appuntamento della Football Industry in Italia con l’organizzazione di un’Assemblea di Lega e di ben quattro panel».

Un’occasione di confronto tra i rappresentanti delle società cadette, con particolare attenzione alle prospettive di sviluppo del campionato e alle sfide che attendono il calcio italiano.

Elezioni FIGC, definita la posizione della Lega Serie B

Uno dei principali argomenti affrontati durante l’assemblea ha riguardato le elezioni federali del prossimo 14 dicembre.

Bedin ha illustrato ai club l’esito di due precedenti Consigli direttivi, durante i quali è stato deciso di proporre all’assemblea il medesimo metodo utilizzato per le elezioni federali di giugno.

La procedura prevede la predisposizione di un documento unitario contenente le principali tematiche strategiche della categoria da sottoporre ai candidati.

È prevista inoltre l’organizzazione di un successivo incontro in assemblea in prossimità della scadenza elettorale.

La proposta è stata approvata all’unanimità dalle società.

Approvato il budget 2026/27 e le linee guida dei diritti TV

L’assemblea ha approvato il budget della Lega Serie B per la stagione 2026/27, oltre a ridefinire le sei commissioni di lavoro interne in seguito al meccanismo di promozioni e retrocessioni che ha modificato la composizione del campionato.

Via libera anche alle linee guida relative ai diritti audiovisivi per il periodo 2029-2034.

I documenti saranno ora sottoposti alle Autorità Garanti.

L’obiettivo è mantenere la massima flessibilità nella commercializzazione dei diritti, valorizzare i ricavi e favorire la concorrenza, garantendo al tempo stesso qualità e uniformità del prodotto televisivo.

Alberto Colombo e Andrea Sartori ospiti dell’assemblea

Alla riunione ha partecipato anche Alberto Colombo, segretario generale delle European Leagues, che ha illustrato il rapporto tra competizioni internazionali e campionati nazionali.

Nel suo intervento sono state evidenziate alcune criticità legate al calendario, alla distribuzione dei ricavi e alla competitività dei tornei domestici, sottolineando la necessità di rafforzare le quote di solidarietà destinate ai club più piccoli.

Il consigliere indipendente della Lega Serie B e fondatore di Football Benchmark, Andrea Sartori, ha invece presentato un’analisi diagnostica e socioeconomica del campionato cadetto, destinata a essere approfondita durante un panel del Social Football Summit.

B4People, Oreste Vigorito nuovo vicepresidente

Tra le decisioni assunte figura anche la ricostituzione degli organi di B4People Impresa Sociale, ente del Terzo Settore e piattaforma dedicata alla responsabilità sociale e ambientale della Lega Serie B.

Nel nuovo Consiglio di amministrazione, oltre al presidente Paolo Bedin e al consigliere delegato Gianluigi Pocchi, entra il presidente del Benevento, Oreste Vigorito, che assume la carica di vicepresidente.

L’assemblea di Torino ha dunque rappresentato un momento importante per definire le strategie future della Lega Serie B. Un appuntamento al quale ha preso parte anche il Palermo, rappresentato dall’amministratore delegato Giovanni Gardini, nel quadro del confronto istituzionale tra i club del campionato.