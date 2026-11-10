Elezioni FIGC, ricorso di Galliani contro la commissione: venerdì la sentenza
Si avvicina un passaggio importante nella vicenda legata alla corsa alla presidenza della FIGC. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, venerdì il Tribunale Federale Nazionale sarà chiamato a esaminare il ricorso presentato da Adriano Galliani contro la commissione incaricata di valutare l’ammissibilità delle candidature alla guida della Federcalcio.
La decisione è attesa già al termine dell’udienza, che si svolgerà in composizione collegiale. I tempi sono stretti: sabato scadrà infatti il termine per la validazione delle candidature. Nel frattempo, la FIGC si prepara a costituirsi in giudizio con il commissario straordinario Giovanni Malagò, assistito dall’avvocato Valerio Pescatore.