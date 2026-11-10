Elezioni FIGC, ricorso di Galliani contro la commissione: venerdì la sentenza

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 10, 2026
6ae25cf88a90b

Si avvicina un passaggio importante nella vicenda legata alla corsa alla presidenza della FIGC. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, venerdì il Tribunale Federale Nazionale sarà chiamato a esaminare il ricorso presentato da Adriano Galliani contro la commissione incaricata di valutare l’ammissibilità delle candidature alla guida della Federcalcio.

La decisione è attesa già al termine dell’udienza, che si svolgerà in composizione collegiale. I tempi sono stretti: sabato scadrà infatti il termine per la validazione delle candidature. Nel frattempo, la FIGC si prepara a costituirsi in giudizio con il commissario straordinario Giovanni Malagò, assistito dall’avvocato Valerio Pescatore.


Altre notizie

palermo mantova logo coppa italia (66) vavassori palumbo

Palermo, Vavassori escluso dalla Nazionale Under 21: il quadro influenzale lo costringe a rinunciare alla convocazione

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 10, 2026
Zaniolo

Italia, Zaniolo lascia il ritiro della Nazionale

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 10, 2026
Screenshot 2026-11-10 070957

Gazzetta dello Sport: “Italia, Mancini prepara la rivoluzione verde. Cisse e Pio Esposito per sfidare la Francia”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 10, 2026
lab20254_3xpcvmvr_20261109020345-jpeg

Palermo, Vavassori in dubbio con l’Italia Under 21. Baldini: «Dobbiamo dare continuità al lavoro»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 9, 2026
Roberto Mancini

Italia, Mancini su Calò: «Lo seguiamo, ma non possiamo convocare giocatori di 29 anni perché ce lo dicono i procuratori»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 9, 2026
palermo carrarese 2-1 (84) vavassori

Italia U21, Vavassori indisponibile: al suo posto convocato D’Uffizi

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2026
Screenshot 2026-11-08 085821

Gazzetta dello Sport: “Matteo Palma sceglie l’Italia invece della Germania: Mancini lo porta in Nazionale a 18 anni”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2026
csm_giacomo_calo_frosinone_mvp_novembre_6302f09832

Nazionale, Mancini lascia fuori Calò. L’agente: «Nessuno dei convocati ha i suoi numeri. Meritocrazia a rischio»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 6, 2026
Roberto Mancini

Italia, i convocati di Mancini per le sfide di Nations League contro Francia e Belgio

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 5, 2026
palermo carrarese 2-1 (97) vavassori

Italia U21, Vavassori tra i convocati di Baldini: la lista completa

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 5, 2026
Ranieri

Italia, Ranieri: «Vorrei introdurre in Serie B incentivi per far giocare i giovani italiani»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 5, 2026
malagò

Elezioni FIGC, Malagò presenta la sua candidatura ufficiale

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 3, 2026

Ultimissime

6ae25cf88a90b

Elezioni FIGC, ricorso di Galliani contro la commissione: venerdì la sentenza

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 10, 2026
Simonelli

Simonelli: «Gli stadi sono uno dei punti su cui dobbiamo recuperare competitività. Pirateria? Danno da 300 milioni »

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 10, 2026
Screenshot 2026-11-10 180444

Palermo, Perin a DAZN: «Meglio parare un rigore sotto la Curva Nord che in Champions League»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 10, 2026
6a399793c4269

Vicenza, Gallo verso la conferma: decisivo il sostegno della tifoseria

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 10, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (37) gardini

Palermo, Gardini sul nuovo stadio: «Speriamo di iniziare i lavori nella stagione 2027/28. Oltre 150 persone al lavoro»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 10, 2026