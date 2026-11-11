Corriere dello Sport: “Brunori, l’ex capitano del Palermo si prende l’Ascoli. Il gol ai rosanero cambia le gerarchie di Tomei”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 11, 2026
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L’Ascoli continua a sorprendere in Serie B e si gode Matteo Brunori. La formazione marchigiana, neopromossa nel campionato cadetto, occupa il terzo posto dopo undici giornate, trascinata da una difesa che ha incassato appena sette reti e da un reparto offensivo ricco di alternative. Tra queste, l’ex capitano del Palermo sembra aver conquistato un ruolo sempre più importante nelle scelte di Francesco Tomei.

A soffermarsi sulla crescita dell’attaccante italo-brasiliano è Giancarlo Febbo sulle pagine del Corriere dello Sport, con un approfondimento dedicato alle gerarchie offensive dell’Ascoli e al peso che Brunori potrebbe avere nel prosieguo della stagione.


Brunori, il gol al Palermo può rappresentare la svolta

Il momento più significativo della stagione dell’ex capitano rosanero è arrivato proprio nell’ultima giornata, contro il Palermo di Filippo Inzaghi.

Nella sfida terminata 1-1, Brunori ha portato in vantaggio l’Ascoli contro la sua ex squadra, scegliendo di non esultare per rispetto dei colori che ha indossato per quattro stagioni e mezzo.

Un gol dal valore particolare, sia sul piano personale sia per le prospettive dell’attaccante nella formazione marchigiana.

Come sottolinea Giancarlo Febbo sul Corriere dello Sport, Brunori era arrivato ad Ascoli negli ultimi giorni del mercato estivo, senza aver svolto la preparazione precampionato con i nuovi compagni. Una condizione che inizialmente ne aveva rallentato l’inserimento, ma che adesso sembra essere stata superata.

La prestazione contro il Palermo potrebbe dunque rappresentare un punto di svolta nella sua stagione.

Tomei e il ballottaggio con Gori e Chakir

Nel 4-2-3-1 di Francesco Tomei, il ruolo di centravanti è stato finora conteso da tre giocatori: Gabriele Gori, Mohammed Chakir e Matteo Brunori.

Il tecnico ha distribuito il minutaggio tra i propri attaccanti, cercando di sfruttarne le differenti caratteristiche in base alle esigenze delle partite.

La scelta di schierare Brunori dal primo minuto contro il Palermo, tuttavia, potrebbe indicare qualcosa di più rispetto alla semplice volontà di puntare sulle motivazioni di un grande ex.

Secondo l’analisi proposta dal Corriere dello Sport nell’articolo firmato da Giancarlo Febbo, il numero nove rappresenta infatti la punta di diamante del reparto offensivo ascolano, soprattutto per esperienza e capacità realizzativa.

Pur riconoscendo l’importanza delle alternative a disposizione di Tomei, Brunori sembra dunque avere le caratteristiche per diventare il principale riferimento offensivo della squadra.

Palermo, 69 gol in 153 presenze: il passato rosanero di Brunori

Il legame tra Brunori e il Palermo resta uno degli aspetti centrali della sua carriera.

In quattro stagioni e mezzo con la maglia rosanero, l’attaccante ha collezionato, secondo i dati riportati nell’approfondimento, 153 presenze e 69 reti, diventando uno dei protagonisti della storia recente del club siciliano.

Numeri che spiegano perché il suo arrivo ad Ascoli sia stato considerato uno dei colpi più importanti del mercato estivo.

Il Palermo, attualmente primo in classifica con 27 punti, ha dimostrato di poter proseguire il proprio percorso anche senza l’ex capitano. Il gol segnato venerdì scorso, però, ha ricordato le qualità di un attaccante che conosce bene la Serie B.

La squadra di Inzaghi ha dovuto inseguire il risultato prima di trovare il pareggio, evitando la sconfitta contro una delle principali sorprese del campionato.

Ascoli terzo in classifica, Brunori può diventare decisivo

L’Ascoli occupa attualmente il terzo posto con 20 punti, sette in meno del Palermo capolista e tre alle spalle del Modena secondo.

Il rendimento della squadra marchigiana è stato costruito soprattutto sulla solidità difensiva: appena sette gol subiti nelle prime undici partite, miglior dato del campionato.

Ma la qualità del reparto offensivo rappresenta un’altra delle armi a disposizione di Tomei.

Giancarlo Febbo, sul Corriere dello Sport, evidenzia come Brunori, a 32 anni, possa garantire esperienza, competitività e una maggiore incisività sotto porta.

Le cinque sostituzioni consentono all’allenatore di gestire le alternative senza dover necessariamente individuare un titolare fisso. Tuttavia, in una possibile gerarchia offensiva, l’ex capitano del Palermo appare oggi in vantaggio rispetto ai compagni di reparto.

Il gol contro i rosanero potrebbe aver rafforzato ulteriormente questa posizione.

Per Brunori si apre così una nuova fase della stagione: dopo un avvio condizionato dalla preparazione estiva svolta lontano dall’Ascoli, l’attaccante punta a diventare uno dei protagonisti della corsa dei marchigiani nelle zone alte della classifica.

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