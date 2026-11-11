Corriere dello Sport: “Euro 2032, Palermo modello virtuoso per il nuovo Barbera. Gardini: «Speriamo di iniziare i lavori nel 2027-28»”

Il progetto di riqualificazione dello stadio Renzo Barbera diventa un esempio virtuoso a livello nazionale. Durante il Social Football Summit, evento internazionale in corso all’Allianz Stadium di Torino, Palermo è stata indicata come modello positivo per la capacità di accelerare il percorso amministrativo legato all’ammodernamento dell’impianto sportivo.

Come riportato dal Corriere dello Sport, a elogiare il lavoro svolto è stato Michele Uva, Executive Director di Euro 2032 Italia, intervenuto nel dibattito dedicato agli stadi italiani in vista dei prossimi Campionati Europei.





All’evento ha partecipato anche l’amministratore delegato del Palermo, Giovanni Gardini, che ha fornito aggiornamenti sui tempi previsti per il progetto del nuovo Barbera.

Euro 2032, Michele Uva elogia Palermo: «Un caso straordinario»

Nel corso del suo intervento, Michele Uva ha evidenziato il percorso compiuto da Palermo per inserirsi nel quadro dei progetti infrastrutturali legati a Euro 2032.

Il dirigente ha sottolineato come inizialmente il capoluogo siciliano non figurasse nemmeno tra le dieci sedi indicate dalla Federazione alla UEFA.

«Palermo è stato un caso straordinario – ha sottolineato Uva – non era nemmeno nei 10 stadi segnalati dalla Federazione alla Uefa. Da settembre 2025 a luglio 2026 ha fatto tutto e questo dimostra che dire che in Italia la burocrazia blocca i progetti di sviluppo è un alibi».

Parole importanti che riconoscono il lavoro portato avanti per la riqualificazione del Renzo Barbera.

Come evidenziato dal Corriere dello Sport, l’esempio palermitano è stato utilizzato per dimostrare che anche in Italia è possibile far avanzare rapidamente progetti infrastrutturali complessi quando esistono organizzazione e volontà di raggiungere gli obiettivi.

Nuovo Barbera, Gardini: «Stiamo ridefinendo il progetto amministrativo»

Al Social Football Summit era presente anche Giovanni Gardini, amministratore delegato del Palermo FC.

Il dirigente rosanero ha partecipato come relatore a un tavolo tecnico dedicato alla realizzazione dei nuovi stadi, affrontando anche il tema della riqualificazione dell’impianto di viale del Fante.

Gardini ha spiegato che il progetto si trova ancora in una fase di definizione amministrativa, indicando una possibile finestra temporale per l’avvio dei lavori.

«Stiamo ridefinendo il progetto amministrativo – ha dichiarato – poi, nella stagione 2027-28 speriamo di iniziare i lavori».

Una dichiarazione che conferma l’intenzione del club di proseguire il percorso verso l’ammodernamento dello stadio, pur senza indicare ancora una data definitiva per l’apertura dei cantieri.

Palermo, il progetto del Barbera al centro del dibattito sugli stadi italiani

Secondo quanto raccontato dal Corriere dello Sport, il confronto organizzato a Torino ha rappresentato un’occasione per fare il punto sullo stato delle infrastrutture sportive italiane in vista degli Europei del 2032.

In questo contesto, il progetto del Barbera ha ottenuto un riconoscimento significativo da parte di Michele Uva, soprattutto per la rapidità del percorso compiuto tra settembre 2025 e luglio 2026.

L’attenzione si sposta adesso sui prossimi passaggi amministrativi, necessari per trasformare il progetto in un intervento concreto.

Le parole di Gardini indicano la stagione 2027/2028 come obiettivo auspicato per l’inizio dei lavori, ma il percorso dovrà ancora completare le procedure previste.

Euro 2032, Palermo guarda al futuro del Renzo Barbera

Il riconoscimento arrivato durante il Social Football Summit rappresenta un segnale positivo per Palermo e per le prospettive di riqualificazione dello stadio.

Come sottolineato dal Corriere dello Sport, la presenza di Gardini al tavolo tecnico e le dichiarazioni di Uva confermano la centralità assunta dal progetto rosanero nel dibattito nazionale sulle infrastrutture calcistiche.

Il prossimo obiettivo sarà completare la definizione amministrativa e avvicinarsi alla fase operativa.

Per il Palermo FC e per la città, la riqualificazione del Renzo Barbera resta un progetto strategico, con l’auspicio di vedere partire i lavori nella stagione 2027/2028 e di dotare il capoluogo siciliano di un impianto moderno e funzionale.