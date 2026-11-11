Serie B da record: impatto economico da 1,6 miliardi e primato europeo per competitività. Bedin: «La priorità è la sostenibilità»

La Lega Serie B presenta i risultati dello studio realizzato da Football Benchmark: quasi un miliardo di contributo al PIL, 9mila posti di lavoro e 265 milioni di gettito fiscale. Crescono investimenti stranieri e ricavi, ma aumentano anche perdite e indebitamento. Il presidente Paolo Bedin indica la strada per il futuro del campionato.

La Serie BKT rappresenta una risorsa sempre più importante per l’economia italiana e per l’intero movimento calcistico nazionale. A certificarlo è l’analisi diagnostica realizzata da Football Benchmark, presentata a Torino nell’ambito del Social Football Summit da Andrea Sartori, CEO e fondatore della società, insieme al presidente della Lega Serie B Paolo Bedin.





Secondo quanto comunicato ufficialmente dalla Lega B, il campionato cadetto genera un impatto complessivo sulla produzione pari a 1,6 miliardi di euro, rappresentando circa il 13% del valore del calcio professionistico italiano.

Uno studio che mette in evidenza il peso economico e sociale della categoria, ma anche alcune criticità strutturali legate alla sostenibilità finanziaria delle società.

SERIE B, UN MILIARDO DI CONTRIBUTO AL PIL E 9MILA POSTI DI LAVORO

I numeri illustrati da Football Benchmark fotografano un movimento capace di incidere significativamente sull’economia nazionale.

L’impatto produttivo complessivo raggiunge 1,6 miliardi di euro, mentre il contributo al PIL italiano ammonta a 955 milioni di euro.

A questi dati si aggiungono un gettito fiscale di 265 milioni di euro e il sostegno a circa 9.000 posti di lavoro.

Un ruolo rafforzato dalla presenza delle venti società partecipanti in altrettante città distribuite lungo la Penisola, elemento che permette al campionato di generare ricadute economiche e sociali su territori differenti.

TIFOSI E STADI: 100MILA SPETTATORI A GIORNATA

La Serie B conferma anche la propria capacità di coinvolgere il pubblico.

Secondo l’analisi, il campionato registra mediamente 100mila spettatori per giornata, con un bacino di circa 120mila abbonati.

Particolarmente significativo anche il dato relativo al coinvolgimento dei sostenitori: il 47% viene identificato come Avid fan, ovvero tifoso particolarmente appassionato e coinvolto.

Numeri che confermano il forte legame tra le società e i rispettivi territori.

CRESCONO LE PROPRIETÀ STRANIERE: DAL 4,5% AL 30%

Un altro elemento evidenziato dallo studio riguarda la crescente attrattività internazionale del campionato.

Nell’arco di dieci anni, la percentuale di proprietà straniere è passata dal 4,5% della stagione 2016/17 al 30% della scorsa stagione, con un interesse particolarmente significativo da parte di investitori provenienti dal Nord America e dall’Asia.

Parallelamente sono aumentati anche i ricavi medi complessivi delle società, incluse le plusvalenze: da 14,5 milioni a 21,8 milioni di euro nelle ultime undici stagioni, con una crescita del 50%.

A trainare questo incremento sono soprattutto le sponsorizzazioni e le attività commerciali.

Il quadro presenta però anche aspetti negativi. Alla crescita dei ricavi si accompagna infatti un aumento dei costi, delle perdite di bilancio e dell’indebitamento.

Una situazione che rende sempre più urgente la ricerca di un modello economico sostenibile, anche alla luce della crescente concentrazione delle risorse nelle principali competizioni internazionali.

SERIE B, IL CAMPIONATO PIÙ EQUILIBRATO D’EUROPA

Sul piano sportivo emerge un dato particolarmente significativo: la Serie B italiana presenta la maggiore densità competitiva tra le seconde divisioni dei cinque principali campionati europei.

Secondo Football Benchmark, la distanza tra l’ottava posizione, ultima utile per accedere ai playoff, e la sedicesima, riferimento della zona playout, è di appena 8 punti.

Un divario nettamente inferiore rispetto a quello registrato nelle seconde divisioni di Inghilterra, Germania, Spagna e Francia, dove oscilla tra 22 e 29 punti.

Un dato che testimonia l’equilibrio del torneo cadetto e la difficoltà di conquistare risultati con continuità.

GIOVANI E NAZIONALE: IL 75% DEI CALCIATORI È ITALIANO

La Serie B si conferma inoltre un importante laboratorio per la crescita dei giovani talenti.

Secondo i dati dello studio:

75% dei calciatori di nazionalità italiana;

dei calciatori di nazionalità italiana; 45% dei giocatori Under 23;

dei giocatori Under 23; 32% degli atleti Under 21;

degli atleti Under 21; 25,2 anni di età media del campionato.

Nella scorsa stagione, inoltre, la categoria ha contribuito alle selezioni giovanili azzurre con una media di 11 convocati nell’Under 21 e 10 nell’Under 20.

Numeri che evidenziano il ruolo del campionato nella formazione dei calciatori e nell’alimentazione del movimento calcistico nazionale.

BEDIN: «DOBBIAMO INVERTIRE LA TENDENZA SU PERDITE E INDEBITAMENTO»

A commentare i risultati dello studio è stato il presidente della Lega Serie B, Paolo Bedin, che ha sottolineato l’importanza di disporre di un’analisi approfondita del movimento e delle sue prospettive future.

«Grazie ad Andrea Sartori e a Football Benchmark per questo studio completo e articolato, che abbiamo commissionato per avere una fotografia del nostro movimento. Siamo dirigenti che hanno la responsabilità di avere una visione e un progetto, prima ancora di una mera gestione e operatività dell’associazione. E l’analisi quindi diventa fondamentale. Questo studio esplora gli aspetti socio-economici che impattano sul nostro sistema e inevitabilmente evidenzia i punti di forza e gli aspetti positivi, ma accende i riflettori anche su tutti i temi di criticità, primo fra tutto quello della sostenibilità economica finanziaria e dell’incremento costante di perdite e indebitamento. Il compito di una Lega è introdurre misure, da noi già approvate lo scorso giugno e operative dalla prossima stagione, per invertire la tendenza e raggiungere un equilibrio tra struttura dei costi e risorse a disposizione. La strada maestra è l’investimento negli asset strategici dei club: vivai, infrastrutture e struttura organizzativa. L’altro grande obiettivo è trovare nuove forme di ricavi, alternativi a quelli tradizionali e aiutare il club ad avere un diverso modello di business, non dipendente esclusivamente dai diritti televisivi. Con uno sguardo attento alle tematiche ESG, la responsabilità sociale e ambientale, perché crea reputazione e posizionamento».

IL FUTURO DELLA SERIE B TRA CRESCITA E SOSTENIBILITÀ

Lo studio di Football Benchmark restituisce dunque l’immagine di un campionato capace di produrre valore economico, attrarre investitori e valorizzare i giovani, distinguendosi anche per il proprio equilibrio competitivo.

La sfida principale per il futuro sarà però quella di trasformare questa crescita in un modello finanziariamente sostenibile.

Un percorso che, secondo la Lega Serie B, dovrà passare attraverso investimenti nei settori giovanili, nelle infrastrutture e nell’organizzazione delle società, accompagnati dalla ricerca di nuove fonti di ricavo che riducano la dipendenza dai diritti televisivi.

Fonte: comunicato ufficiale Lega Serie B – Analisi diagnostica Football Benchmark presentata al Social Football Summit di Torino.