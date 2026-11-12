Perin: «La Juventus resterà nel mio cuore. Spalletti ha le qualità per ricreare un gruppo vincente»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 12, 2026
palermo carrarese 2-1 (71) perin

Mattia Perin non dimentica la Juventus. Il portiere del Palermo, protagonista di una nuova esperienza professionale in Sicilia, ha ripercorso il proprio passato bianconero e analizzato le difficoltà attraversate dalla sua ex squadra.

Nell’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport e realizzata da Pietro Scognamiglio, l’estremo difensore ha parlato del legame con la Juventus, della voglia di essere protagonista e delle prospettive del club torinese.


La Juventus e il ricordo dell’amichevole contro il Palermo

Perin è tornato sull’amichevole disputata a Perth l’11 agosto, quando indossava ancora la maglia bianconera e aveva effettuato una grande parata su Le Douaron.

Alla domanda se già allora ci fossero segnali di un possibile trasferimento, ha risposto:

«No, quando sei in campo con i colori bianconeri, che avrò sempre nel cuore, non puoi pensare ad altro se non ad onorarli».

Il portiere ha spiegato che la decisione di cambiare ambiente è maturata successivamente, anche se da tempo sentiva il bisogno di una nuova esperienza.

Perin: «Nella testa di ogni sportivo deve esserci spirito competitivo»

Durante la lunga permanenza alla Juventus, Perin ha spesso ricoperto il ruolo di alternativa al portiere titolare.

Un’esperienza che gli ha insegnato a essere importante anche senza giocare sempre, senza però spegnere il desiderio di conquistare maggiore spazio.

Alla domanda di Pietro Scognamiglio della Gazzetta dello Sport se avesse sperato di diventare stabilmente titolare, ha risposto:

«Sì, soprattutto quando in vari periodi mi è capitato di giocare più partite. Farmi trovare pronto era il mio dovere, ma nella testa di ogni sportivo ci deve essere sempre lo spirito competitivo».

Juventus, Perin parla del lavoro necessario per tornare a vincere

Il portiere ha poi analizzato la situazione della formazione torinese, sottolineando quanto sia complicato ricostruire una squadra competitiva in tempi brevi.

«Quando sei reduce da un sesto posto, è raro che per fare il salto di qualità basti una sola sessione di mercato. Servono gli incastri giusti e abnegazione al lavoro».

Perin ha quindi evidenziato un altro elemento fondamentale:

«Soprattutto serve tempo, cosa che poco si addice alla Juve dove bisogna vincere sempre. Carnevali, Massara e Spalletti hanno però le qualità per ricreare un gruppo in grado di vincere».

Come emerge dall’intervista di Pietro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport, l’ex bianconero ritiene quindi necessaria una fase di costruzione, pur riconoscendo le aspettative che accompagnano storicamente la Juventus.

Il trasferimento al Palermo ha aperto per Perin una nuova fase della carriera, ma il legame con il passato resta forte.

Nelle dichiarazioni raccolte da Pietro Scognamiglio per la Gazzetta dello Sport, il portiere ha confermato il proprio affetto per i colori bia

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