Palermo, prosegue la preparazione a Torretta: partita 9 contro 9 e lavoro aerobico

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 12, 2026
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Prosegue la preparazione del Palermo in vista dei prossimi impegni di campionato. Questa mattina la formazione rosanero è tornata ad allenarsi al Palermo CFA di Torretta, svolgendo una nuova seduta di lavoro.

Come comunicato dal club attraverso il proprio sito ufficiale, la squadra ha iniziato l’allenamento con un riscaldamento tecnico caratterizzato da una serie di torelli.


Successivamente, i calciatori hanno disputato una partita a ranghi ridotti, con esercitazioni nove contro nove, prima di concludere la seduta con un lavoro aerobico.

Il Palermo continua così il proprio programma di preparazione durante la sosta del campionato, in attesa della ripresa della Serie B e della trasferta contro il Catanzaro, in programma sabato 21 novembre.

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