Palermo-Südtirol, biglietti in vendita: promozione speciale per Curve e Gradinata. Tutti i prezzi

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 12, 2026
palermo carrarese 2-1 (38) tifosi

È ufficialmente aperta la vendita dei biglietti per Palermo-Südtirol, gara valida per la 13ª giornata del campionato di Serie B 2026/27, in programma martedì 24 novembre alle ore 20 allo stadio Renzo Barbera.

Il Palermo FC ha comunicato le modalità di acquisto e i prezzi dei tagliandi, annunciando una promozione speciale per i settori Curve e Gradinata, con tariffe uniche particolarmente vantaggiose.


Palermo-Südtirol, i prezzi dei biglietti

Per la sfida contro la formazione altoatesina, il club rosanero ha previsto i seguenti prezzi:

Settore Intero Donne/Over 65 Under 16
Centralissima 115 € 100 € 100 €
Tribuna Centrale 76 € 60 € 60 €
Tribuna Laterale 50 € 42 € 42 €
Gradinata Inferiore 30 €
Gradinata Superiore 25 €
Curve 19 €

Per la Gradinata Superiore Laterale è inoltre prevista una tariffa Under 14 di 16 euro, acquistabile contestualmente a un biglietto intero.

Promozione UNIPA: biglietti a prezzi ridotti

Il Palermo ha previsto anche una promozione dedicata agli studenti e ai possessori della documentazione UNIPA.

Le tariffe agevolate sono:

  • Curve: 17 euro
  • Gradinata Superiore: 22 euro
  • Gradinata Inferiore: 26 euro

La promozione è riservata ai possessori di UNIPA Card o cedolino UNIPA che acquistano personalmente il biglietto presso l’Info Point dello stadio Renzo Barbera.

Gli orari disponibili sono martedì 17 novembre dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17.30, mercoledì 18 novembre dalle 15 alle 17.30 e giovedì 19 novembre dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17.30.

Biglietti omaggio per gli Under 14

Per Palermo-Südtirol saranno disponibili anche biglietti omaggio riservati agli Under 14 nel settore Gradinata Superiore Laterale.

I titoli gratuiti potranno essere riscattati presso l’Info Point dello stadio Renzo Barbera, fino a esaurimento dei posti disponibili, nelle stesse giornate e fasce orarie previste per la promozione UNIPA.

Dove acquistare i biglietti per Palermo-Südtirol

I tagliandi potranno essere acquistati, fino a esaurimento disponibilità, attraverso i canali ufficiali:

  • Il portale online della biglietteria Palermo FC, previa registrazione al sito del club.
  • I punti vendita Vivaticket presenti sul territorio nazionale, compreso il SiamoAquile Bar&Store dello stadio Renzo Barbera.

Per quanto riguarda il settore ospiti, il Palermo ha precisato che sono ancora attese indicazioni da parte delle autorità di pubblica sicurezza.

Cambio utilizzatore e accesso allo stadio

Il club ha comunicato anche le disposizioni relative al cambio utilizzatore dei titoli di accesso.

I biglietti interi possono essere ceduti a tutti, mentre quelli ridotti devono rispettare i requisiti della categoria di appartenenza. I tagliandi Under 14 non sono cedibili.

Il cambio utilizzatore degli abbonamenti prevede un costo di 3 euro per ogni operazione.

Per accedere allo stadio sarà necessario presentare un documento d’identità originale e in corso di validità, insieme al biglietto digitale o cartaceo.

Per i titoli caricati sulla SIAMOAQUILE CARD saranno richieste anche la fidelity card originale e la ricevuta segnaposto.

Il Palermo invita infine tutti i tifosi a raggiungere il Renzo Barbera con largo anticipo, per evitare code e rallentamenti agli ingressi prima del calcio d’inizio.

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