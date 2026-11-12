Palermo-Südtirol, biglietti in vendita: promozione speciale per Curve e Gradinata. Tutti i prezzi
È ufficialmente aperta la vendita dei biglietti per Palermo-Südtirol, gara valida per la 13ª giornata del campionato di Serie B 2026/27, in programma martedì 24 novembre alle ore 20 allo stadio Renzo Barbera.
Il Palermo FC ha comunicato le modalità di acquisto e i prezzi dei tagliandi, annunciando una promozione speciale per i settori Curve e Gradinata, con tariffe uniche particolarmente vantaggiose.
Palermo-Südtirol, i prezzi dei biglietti
Per la sfida contro la formazione altoatesina, il club rosanero ha previsto i seguenti prezzi:
|Settore
|Intero
|Donne/Over 65
|Under 16
|Centralissima
|115 €
|100 €
|100 €
|Tribuna Centrale
|76 €
|60 €
|60 €
|Tribuna Laterale
|50 €
|42 €
|42 €
|Gradinata Inferiore
|30 €
|—
|—
|Gradinata Superiore
|25 €
|—
|—
|Curve
|19 €
|—
|—
Per la Gradinata Superiore Laterale è inoltre prevista una tariffa Under 14 di 16 euro, acquistabile contestualmente a un biglietto intero.
Promozione UNIPA: biglietti a prezzi ridotti
Il Palermo ha previsto anche una promozione dedicata agli studenti e ai possessori della documentazione UNIPA.
Le tariffe agevolate sono:
- Curve: 17 euro
- Gradinata Superiore: 22 euro
- Gradinata Inferiore: 26 euro
La promozione è riservata ai possessori di UNIPA Card o cedolino UNIPA che acquistano personalmente il biglietto presso l’Info Point dello stadio Renzo Barbera.
Gli orari disponibili sono martedì 17 novembre dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17.30, mercoledì 18 novembre dalle 15 alle 17.30 e giovedì 19 novembre dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17.30.
Biglietti omaggio per gli Under 14
Per Palermo-Südtirol saranno disponibili anche biglietti omaggio riservati agli Under 14 nel settore Gradinata Superiore Laterale.
I titoli gratuiti potranno essere riscattati presso l’Info Point dello stadio Renzo Barbera, fino a esaurimento dei posti disponibili, nelle stesse giornate e fasce orarie previste per la promozione UNIPA.
Dove acquistare i biglietti per Palermo-Südtirol
I tagliandi potranno essere acquistati, fino a esaurimento disponibilità, attraverso i canali ufficiali:
- Il portale online della biglietteria Palermo FC, previa registrazione al sito del club.
- I punti vendita Vivaticket presenti sul territorio nazionale, compreso il SiamoAquile Bar&Store dello stadio Renzo Barbera.
Per quanto riguarda il settore ospiti, il Palermo ha precisato che sono ancora attese indicazioni da parte delle autorità di pubblica sicurezza.
Cambio utilizzatore e accesso allo stadio
Il club ha comunicato anche le disposizioni relative al cambio utilizzatore dei titoli di accesso.
I biglietti interi possono essere ceduti a tutti, mentre quelli ridotti devono rispettare i requisiti della categoria di appartenenza. I tagliandi Under 14 non sono cedibili.
Il cambio utilizzatore degli abbonamenti prevede un costo di 3 euro per ogni operazione.
Per accedere allo stadio sarà necessario presentare un documento d’identità originale e in corso di validità, insieme al biglietto digitale o cartaceo.
Per i titoli caricati sulla SIAMOAQUILE CARD saranno richieste anche la fidelity card originale e la ricevuta segnaposto.
Il Palermo invita infine tutti i tifosi a raggiungere il Renzo Barbera con largo anticipo, per evitare code e rallentamenti agli ingressi prima del calcio d’inizio.