Corriere dello Sport: “Palermo, Johnsen è il bomber che non ti aspetti: già 8 gol e 7 assist. Inzaghi aveva previsto tutto”

Il capocannoniere del Palermo arriva dalla Norvegia, ma non è Joel Pohjanpalo. A sorprendere tutti in questo avvio di stagione è Dennis Johnsen, diventato il principale riferimento offensivo della formazione di Filippo Inzaghi. Con sette reti in campionato e una in Coppa Italia, l’esterno rosanero ha già raggiunto il suo primato personale di gol stagionali, confermandosi uno dei protagonisti assoluti della Serie B.

Come racconta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, la trasformazione del norvegese rappresenta una delle sorprese più significative della stagione del Palermo. Arrivato dalla Cremonese nel gennaio scorso, Johnsen aveva concluso la seconda parte del precedente campionato con appena un gol e un assist, mostrando qualità tecniche importanti ma poca concretezza negli ultimi metri.





Johnsen, la profezia di Inzaghi: «Deve fare minimo 7/8 gol»

A credere fortemente nelle potenzialità del norvegese è stato Filippo Inzaghi, che durante il ritiro estivo di Santa Cristina in Val Gardena aveva indicato un obiettivo preciso per il suo esterno offensivo.

«Con le sue doti e in quella posizione Johnsen deve fare minimo 7/8 gol».

Una previsione che, a metà novembre, si è già trasformata in realtà.

Come evidenzia Paolo Vannini del Corriere dello Sport, Inzaghi ha costruito il nuovo sistema offensivo del Palermo proprio valorizzando le caratteristiche di Johnsen, schierato sulla fascia sinistra nel modulo con due esterni a supporto di Pohjanpalo.

Il norvegese ha risposto con numeri importanti, diventando un elemento determinante nella corsa dei rosanero ai vertici della classifica.

Palermo, Johnsen decisivo anche negli assist: numeri da protagonista

Il rendimento del classe 1998 non si limita alle reti realizzate.

Johnsen ha infatti collezionato sette gol e cinque assist in Serie B, ai quali si aggiungono una rete e due passaggi decisivi in Coppa Italia.

Un totale di otto gol e sette assist che testimonia la sua centralità nella manovra offensiva del Palermo.

Secondo l’analisi di Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, nessun calciatore tra Serie A e Serie B ha partecipato a un numero maggiore di marcature della propria squadra.

Un rendimento che evidenzia il cambiamento rispetto alla passata stagione, quando il norvegese alternava giocate spettacolari a momenti di scarsa incisività.

Oggi Johnsen riesce a coniugare fantasia e concretezza, sfruttando soprattutto la qualità delle conclusioni a giro e la capacità di creare superiorità numerica sulla corsia sinistra.

L’intesa con Augello e lo swing del golfista

Uno degli aspetti più interessanti della crescita di Johnsen riguarda il rapporto tecnico con Tommaso Augello.

L’esterno norvegese parte largo sulla sinistra, favorendo gli inserimenti del compagno e contribuendo a rendere particolarmente efficace quella zona del campo.

Il suo ruolo non è cambiato radicalmente rispetto alla scorsa stagione: a fare la differenza è soprattutto la maggiore precisione nelle conclusioni.

Appassionato di golf, Johnsen sembra aver trovato lo swing giusto anche davanti alla porta avversaria, trasformando in gol quelle giocate che in passato non sempre producevano risultati concreti.

Due promozioni in carriera, adesso il sogno Palermo

Il norvegese conosce bene la Serie B e soprattutto sa come vincerla.

Arrivato in Italia nel 2020, Johnsen ha conquistato la promozione in Serie A con il Venezia, ripetendosi successivamente con la Cremonese.

Adesso punta a centrare lo stesso traguardo con il Palermo.

Come sottolinea Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il prossimo obiettivo personale del giocatore sarà raggiungere per la prima volta la doppia cifra di reti in una stagione, superando il primato di otto gol stabilito con la Cremonese tra stagione regolare e playoff.

A 28 anni, Johnsen vuole inoltre trovare quella continuità di rendimento che spesso è mancata nella sua carriera.

Le indicazioni arrivate dagli ultimi allenamenti al Palermo CFA di Torretta sono incoraggianti: il norvegese ha mostrato un’ottima condizione, rendendosi protagonista anche di alcune conclusioni particolarmente spettacolari.

Il Palermo può dunque contare su un’arma offensiva in più. Se Pohjanpalo non trova la via della rete, c’è Dennis Johnsen a trascinare la squadra di Inzaghi, con l’obiettivo di trasformare il suo momento straordinario in una stagione da protagonista assoluto.