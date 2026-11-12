Nations League, Italia-Francia 3-1: le pagelle del match

Un’ottima Italia riesce a battere in rimonta la Francia nel match valido per la 5ª giornata dei gironi di Nations League. Brutto inizio di gara per gli Azzurri, che al 10′ vanno sotto dopo un errore di impostazione di Donnarumma, che regala la sfera a Olise: l’attaccante francese salta Bastoni e con freddezza firma l’1-0. Gli uomini di Mancini, però, reagiscono, trovando il pari al 26′: ottima azione personale di Cambiaghi sulla fascia, che serve al centro Pio Esposito, il quale sigla un gol da attaccante vero. Nella ripresa l’Italia prende in mano l’incontro, portandosi in vantaggio al 63′ con il gol di Frattesi. Nel finale a chiudere il match è nuovamente il numero 9 azzurro, che dal dischetto batte Maignan e firma il definitivo 3-1.

Donnarumma 5: Continua il suo momento negativo. Parte bene, effettuando una grande parata sul colpo di testa ravvicinato di Rabiot. Clamoroso il suo errore in occasione del vantaggio della Francia, regalando la sfera a Olise, che non perdona.





Kayode 6: Come sempre è un treno sulla fascia. Nel primo tempo soffre la qualità di Doué e Barcola, ma riesce a gestire bene entrambe le fasi.

Scalvini 6.5: Mantiene bene la posizione, rendendosi protagonista di alcune preziose chiusure all’interno dell’area e scongiurando un possibile gol con un ottimo anticipo al 38′ su Barcola.

Bastoni 6.5: Dopo un inizio difficile, riesce a prendere in mano la difesa azzurra: prestazione solida e di personalità.

Calafiori 6: Inizio di gara in cui appare in balia degli attacchi francesi. Dopo il vantaggio dei Blues sale il valore della sua prestazione, riuscendo a prendere bene le misure su Olise.

Frattesi 7: Corre e lotta in mezzo al campo. Anche oggi i suoi inserimenti sono decisivi: lucido al 63′, sfrutta l’assist di Dimarco e batte con freddezza Maignan.

Dal 73′ Doumbia 6: Dopo il suo ingresso emerge grazie a una maggiore freschezza atletica, diventando una vera spina nel fianco per i francesi in fase di pressing.

Tonali 6.5: Presenza importante in mezzo al campo. Attento in fase difensiva, schermando le avanzate francesi e recuperando palloni preziosi.

Barella 6.5: Solido a centrocampo e presente sia in fase di impostazione che di interdizione. Ottima la sua prestazione, di pari passo con il resto della squadra.

S. Esposito 5: Un passo indietro rispetto alle precedenti uscite in azzurro. Si sacrifica molto in fase difensiva, ma risulta poco presente in avanti. Calcia malissimo il rigore, sprecando una ghiotta occasione per portare in vantaggio i suoi.

Dal 62′ Vergara 6.5: Ottimo il suo ingresso in campo, mostrando cattiveria e reattività. Bravo a guadagnare il rigore poi trasformato da Esposito.

P. Esposito 7.5: Sono 9 le reti in azzurro per lui, le stesse del suo numero di maglia: un punto di riferimento in avanti per l’Italia. Ottima l’intesa con Cambiaghi, che gli serve l’assist sul gol del pari. Dal dischetto batte con freddezza Maignan, firmando la sua doppietta personale e il definitivo 3-1.

Cambiaghi 7: È lui oggi il più attivo in avanti per l’Italia. Ottima azione personale in occasione del pareggio azzurro, servendo un ottimo assist a Pio Esposito. A inizio ripresa per poco non trova il gol, ma guadagna il rigore poi sbagliato da Sebastiano Esposito.

Dal 62′ Dimarco 6.5: Appena entrato fa subito vedere la sua qualità, servendo un assist al bacio per il gol di Frattesi. Una prestazione che gli fa scalare le gerarchie.

Mancini 7: In pochi mesi è riuscito a fare quello che in pochi potevano immaginare. La sua Italia è in costante crescita e con un’identità ben precisa. Ottima la scelta dei cambi, che si rivelano decisivi per portare a casa i tre punti.