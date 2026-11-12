Nations League: Finlandia ko, l’Albania vince 2-0. Pohjanpalo entra al 59′

Serata amara per Joel Pohjanpalo e la sua Finlandia. La nazionale finlandese cade 2-0 sul campo dell’Albania nella gara di Nations League. Il centravanti del Palermo, inizialmente partito dalla panchina, è entrato al 59′ senza però riuscire a incidere sull’andamento della partita.

Dopo il vantaggio albanese firmato da Muci al 35′, la Finlandia ha provato a rimettersi in carreggiata nella ripresa, ma al 50′ è arrivato il raddoppio dei padroni di casa con Manaj, su assist di Hysaj, che ha indirizzato definitivamente l’incontro.





Al 59′ il commissario tecnico finlandese ha deciso di inserire Pohjanpalo al posto di Antman, affidandosi all’attaccante rosanero per provare a riaprire la sfida. Il numero 20 del Palermo, tuttavia, non è riuscito a trovare la giocata decisiva e ha chiuso la partita senza gol.

Un digiuno che continua anche in nazionale, dopo il periodo senza reti vissuto con la maglia del Palermo. Per Pohjanpalo si tratta dunque di un’altra occasione senza la gioia personale, in una serata che lascia l’amaro in bocca anche alla Finlandia.

Nations League, Girone C: i risultati

Albania-Finlandia 2-0

Montenegro-Lettonia 2-1

San Marino-Bielorussia 0-2

Per Pohjanpalo adesso l’attenzione tornerà sugli impegni con il Palermo, con l’obiettivo di ritrovare la via del gol e lasciarsi alle spalle questo momento complicato.