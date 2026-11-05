Conference League: il Monaco batte 2-0 il Nordsjaelland, il Getafe cade contro il Brighton. I risultati finali
Si concludono i match della serata di Conference League. Buona prestazione per il Monaco, che si impone per 2-0 nell’incontro casalingo contro il Nordsjaelland. Apre le danze nel primo tempo di Detourbet. Nella ripresa, dopo due gol annullati per fuorigioco, i francesi trovano il raddoppio con Abline. Porta a casa i tre punti il Brighton: gli inglesi espugnano Getafe grazie alla rete al 64′ di Yalcouye, che sancisce il definitivo risultato di 1-0. Vincono anche Lugano e Twente. Di seguito i risultati finali:
FC Copenhagen – Iberia 1999 2-1
Getafe – Brighton 0-1
Lugano – Kauno Zalgiris 3-0
Monaco – Nordsjaelland 2-0
Panathinaikos – CSKA Sofia 2-1
Riga FC – Jablonec 1-1
St. Truiden – Brann 1-1
Twente – Pafos 3-1
Univ. Craiova – Egnatia 2-0