Conference League: il Monaco batte 2-0 il Nordsjaelland, il Getafe cade contro il Brighton. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 5, 2026
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Si concludono i match della serata di Conference League. Buona prestazione per il Monaco, che si impone per 2-0 nell’incontro casalingo contro il Nordsjaelland. Apre le danze nel primo tempo di Detourbet. Nella ripresa, dopo due gol annullati per fuorigioco, i francesi trovano il raddoppio con Abline. Porta a casa i tre punti  il Brighton: gli inglesi espugnano Getafe grazie alla rete al 64′ di Yalcouye, che sancisce il definitivo risultato di 1-0. Vincono anche Lugano e Twente. Di seguito i risultati finali: 

FC Copenhagen – Iberia 1999 2-1


Getafe – Brighton 0-1

Lugano – Kauno Zalgiris 3-0

Monaco – Nordsjaelland 2-0

Panathinaikos – CSKA Sofia 2-1

Riga FC – Jablonec 1-1

St. Truiden – Brann 1-1

Twente – Pafos 3-1

Univ. Craiova – Egnatia 2-0

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