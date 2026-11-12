Carrarese, Parlanti: «Sosta arrivata al momento giusto, vogliamo recuperare»

Gabriele Parlanti, centrocampista della Carrarese, ha analizzato il momento della squadra ai canali ufficiali del club, soffermandosi sulle ultime due sconfitte e sull’importanza della pausa per ritrovare energie e preparare il prossimo impegno contro la Virtus Entella.

«Credo che questa sosta sia arrivata nel momento giusto: avevamo bisogno di un momento di recupero dopo tante partite ravvicinate. Ovviamente siamo dispiaciuti per essere arrivati a questa pausa con due sconfitte nelle ultime gare, ma sono certo che queste settimane riusciremo a lavorare bene e con tranquillità, sempre nell’ottica di arrivare nel migliore dei modi alla sfida contro la Virtus Entella di sabato prossimo», ha dichiarato il centrocampista.





Parlanti ha poi individuato ciò che è mancato alla Carrarese nelle ultime due uscite: «Non credo sia mancato niente a livello di atteggiamento perché comunque siamo stati in grado di approcciare nel modo giusto le partite, ma probabilmente è mancato quel pizzico di cattiveria in più negli ultimi 25 metri, che in una categoria difficile come la Serie B può rivelarsi decisivo».

Sul proprio ruolo e sulla disponibilità nei confronti dello staff tecnico, ha aggiunto: «Non ho preferenze di ruolo ma sono sempre a totale disposizione del mister e dello staff tecnico».

Infine, il centrocampista ha ribadito quale sia la priorità personale e collettiva: «Sono felice di aver trovato una certa continuità, ma l’aspetto più importante riguarda la squadra e quindi, l’unico vero obiettivo che ho e che voglio assolutamente raggiungere insieme ai miei compagni, è il mantenimento della categoria, che dobbiamo raggiungere ad ogni costo per noi e per la nostra gente, che ci accompagna sempre con passione tra casa e trasferta».