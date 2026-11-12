Nations League, Finlandia in svantaggio 1-0 contro l’Albania dopo il primo tempo

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 12, 2026
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La Finlandia chiude il primo tempo in svantaggio contro l’Albania. La formazione finlandese è sotto 1-0 nella sfida valida per la Nations League, con il gol di Ermal Muci arrivato al 35′.

Ancora panchina per Joel Pohjanpalo. L’attaccante del Palermo, che non è partito titolare, resta a disposizione del commissario tecnico in attesa di un’eventuale occasione nella ripresa.


Una prima frazione senza particolari occasioni da gol, con la Finlandia che non è riuscita a trovare la via della rete e l’Albania che ha sfruttato una delle opportunità a disposizione per portarsi avanti.

Adesso servirà una reazione nella seconda metà di gara per provare a rimettere in equilibrio il risultato. Resta da capire se il commissario tecnico deciderà di affidarsi anche a Pohjanpalo per cambiare l’inerzia della partita.

Nations League, Girone C: i risultati all’intervallo

  • Albania-Finlandia 1-0
  • Montenegro-Lettonia 0-0
  • San Marino-Bielorussia 0-2

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