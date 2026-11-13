Corriere dello Sport: “Catanzaro, Mignani cambia tutto in vista del Palermo: difesa a tre, centrocampo rinforzato e attacco a due punte”

Il Catanzaro cerca una nuova identità per uscire da una fase complicata della stagione. La formazione giallorossa, protagonista negli ultimi anni di un percorso positivo, si ritrova adesso a dover affrontare difficoltà inattese, con risultati inferiori alle aspettative e la necessità di trovare nuove soluzioni tattiche.

Come analizza Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, il cambio di guida tecnica e l’arrivo di Michele Mignani hanno avviato una fase di trasformazione, con modifiche significative soprattutto a centrocampo e in attacco. La sosta del campionato rappresenta un’occasione importante per consolidare i nuovi equilibri in vista della ripresa, quando al Ceravolo arriverà il Palermo capolista di Filippo Inzaghi.





Catanzaro, Mignani cerca la svolta dopo un avvio difficile

Il Catanzaro è passato in pochi mesi dall’essere considerato un modello da seguire alla necessità di trovare soluzioni per risollevare la propria stagione.

I risultati al di sotto delle aspettative hanno portato la società a cambiare allenatore, affidando la squadra a Michele Mignani.

Secondo quanto evidenzia Carlo Talarico del Corriere dello Sport, il tecnico sta cercando di restituire equilibrio e fiducia a una formazione che deve superare anche le difficoltà psicologiche provocate dai risultati negativi.

Nel frattempo, il capitano Pietro Iemmello ha prolungato il proprio contratto fino al giugno 2028, confermandosi uno dei punti di riferimento del progetto giallorosso.

Difesa a tre, Antonini resta il punto fermo

Uno degli aspetti sui quali Mignani sembra intenzionato a insistere è la difesa a tre.

A inizio stagione il reparto arretrato era composto da Ruggero, Matias Antonini e Verrengia, protagonisti anche nelle prime gare di Coppa Italia.

Successivamente, l’arrivo di Imperiale e il suo progressivo recupero della condizione atletica hanno modificato le gerarchie, con il nuovo acquisto inserito al posto di Verrengia.

Con l’arrivo di Mignani è cambiata anche la posizione di braccetto destro, dove Frosinini ha preso il posto di Ruggero per garantire maggiore spinta offensiva.

Come sottolinea Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, il riferimento imprescindibile del reparto rimane il brasiliano Matias Antonini, punto fermo della linea difensiva.

Centrocampo a tre, Petriccione guida la manovra

Le modifiche più significative riguardano il centrocampo, reparto che ha rappresentato uno degli aspetti più problematici della stagione.

Inizialmente il Catanzaro si affidava a una linea a quattro, con Mosti stabilmente accanto a Jacopo Petriccione.

Successivamente, l’inserimento di Franky Tchaouna ha permesso di garantire maggiore protezione al regista giallorosso.

Mignani ha poi scelto di passare a un centrocampo a tre, con Petriccione in posizione centrale, Tchaouna sul centrodestra e Alesi sul centrosinistra.

Una soluzione che ha prodotto segnali incoraggianti sul piano dell’equilibrio, limitando quelle ripartenze avversarie che nelle prime giornate avevano messo in difficoltà la difesa.

Il nuovo assetto potrebbe essere confermato anche nella sfida contro il Palermo, formazione che dispone di qualità e velocità negli interpreti offensivi.

Attacco, Iemmello e Koffi in coppia. Pecorino verso il recupero

Un altro cambiamento importante riguarda il reparto offensivo.

Il Catanzaro aveva iniziato la stagione puntando sulla presenza dei trequartisti alle spalle di un’unica punta, ma il sistema non aveva garantito i risultati sperati.

La pesante sconfitta casalinga per 6-1 contro l’Ascoli ha rappresentato uno dei momenti più difficili del percorso giallorosso.

Mignani ha quindi deciso di modificare l’assetto, scegliendo un attacco con due punte.

Accanto all’inamovibile Pietro Iemmello ha trovato spazio Koffi, anche a causa dell’infortunio che ha impedito l’impiego di Pecorino.

Quest’ultimo, secondo quanto riportato da Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, dovrebbe tornare disponibile alla ripresa del campionato, proprio in occasione della partita contro il Palermo.

Pafundi perde il posto da titolare, ma resta un’arma per Mignani

Il passaggio alle due punte ha modificato anche il ruolo di Simone Pafundi.

Il giovane talento ha perso il posto nell’undici iniziale, ma potrebbe diventare una risorsa importante a partita in corso, soprattutto quando sarà necessario cambiare ritmo o trovare soluzioni differenti negli ultimi metri.

Mignani potrebbe infatti adattare il proprio sistema alle caratteristiche degli avversari e alle diverse situazioni di gioco.

La capacità di cambiare disposizione tattica potrebbe rappresentare un’arma importante per il Catanzaro.

La sfida contro il Palermo sarà quindi un banco di prova significativo per verificare i progressi della formazione calabrese.

Al Ceravolo arriverà una squadra imbattuta e prima in classifica, capace di esprimere un potenziale offensivo importante.

Per Mignani sarà fondamentale trovare il giusto equilibrio tra solidità difensiva e capacità di creare occasioni, cercando di sfruttare la sosta per consolidare le modifiche apportate nelle ultime settimane.