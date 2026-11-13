Giornale di Sicilia: “Palermo, Ranocchia studia da bomber: nessun mediano come lui in Serie B negli ultimi dodici mesi”

Filippo Ranocchia si conferma uno degli uomini più importanti del Palermo di Filippo Inzaghi. Il centrocampista rosanero, grazie alla sua intelligenza tattica e alla capacità di inserirsi negli spazi, è diventato un elemento fondamentale non soltanto nella costruzione del gioco, ma anche in fase realizzativa. I numeri raccontano una crescita significativa: negli ultimi dodici mesi nessun centrocampista non offensivo ha segnato quanto il numero 10 rosanero in Serie B.

Come evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, Ranocchia ha realizzato otto reti nell’arco dell’ultimo anno, confermandosi il mediano più prolifico del campionato cadetto nel periodo preso in esame.





Palermo, Ranocchia decisivo contro l’Ascoli: gol dopo dieci minuti

L’ultima dimostrazione delle qualità offensive del centrocampista è arrivata nella trasferta contro l’Ascoli.

Partito inizialmente dalla panchina, Ranocchia è entrato all’inizio del secondo tempo e, dopo appena dieci minuti, ha realizzato la rete del pareggio sfruttando un assist di Tommaso Cassandro.

Un inserimento puntuale nell’area avversaria che ha permesso al Palermo di ristabilire l’equilibrio al Del Duca.

Secondo l’analisi di Alessandro Arena del Giornale di Sicilia, la capacità di incidere anche partendo dalla panchina conferma la centralità del numero 10 nel progetto tecnico di Inzaghi.

La trasformazione con Inzaghi: da mezzala a centrocampista goleador

La predisposizione offensiva di Ranocchia era già emersa durante la gestione di Eugenio Corini.

Nei suoi primi sei mesi in rosanero, impiegato prevalentemente da trequartista, il centrocampista aveva realizzato quattro reti.

Il successivo arretramento in mediana, prima con Michele Mignani e poi con Alessio Dionisi, aveva invece ridotto il suo contributo realizzativo, con un solo gol nella stagione 2024/25.

L’arrivo di Filippo Inzaghi ha cambiato nuovamente lo scenario.

Pur continuando a giocare da mezzala, Ranocchia ha acquisito maggiore libertà di accompagnare l’azione offensiva, trovando con più frequenza gli spazi per inserirsi e concludere verso la porta.

Come sottolinea Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il numero 10 ha ritrovato quella capacità di incidere negli ultimi metri che lo aveva caratterizzato nella prima esperienza palermitana.

Otto gol in dodici mesi: Ranocchia davanti a Calò e Doumbia

Il dato più significativo riguarda la produzione offensiva nell’ultimo anno.

Ranocchia ha segnato otto reti negli ultimi dodici mesi di Serie B, sei nella stagione 2025/26 e due nel campionato attuale.

Un rendimento che lo colloca davanti a tutti gli altri centrocampisti non offensivi della categoria nel periodo considerato.

Alle sue spalle figurano Calò e Doumbia, entrambi a quota sei reti da metà novembre 2025.

I due giocatori militano attualmente in altri campionati: Calò in Serie A con il Frosinone e Doumbia nella massima serie portoghese con lo Sporting Lisbona.

Il repertorio offensivo di Ranocchia comprende soluzioni differenti: dagli inserimenti in profondità, come quello decisivo contro l’Ascoli, alle conclusioni dalla distanza, come il gol realizzato contro l’Arezzo a inizio stagione.

Catanzaro-Palermo, Ranocchia cerca il riscatto dopo i playoff

Alla ripresa del campionato, il Palermo sarà impegnato sul campo del Catanzaro.

Una trasferta dal significato particolare per Ranocchia e per diversi protagonisti della squadra rosanero.

Proprio contro i calabresi, sei mesi fa, il Palermo aveva vissuto una delle delusioni più amare della propria storia recente, con l’eliminazione dai playoff.

Le lacrime di Ranocchia al termine della sfida del Barbera sono rimaste impresse nella memoria dei tifosi.

Adesso il centrocampista avrà l’occasione di tornare ad affrontare il Catanzaro in uno scenario completamente diverso, con il Palermo in testa alla classifica e la possibilità di consolidare ulteriormente il primato.

Strefezza e Mazzitelli, possibili cambiamenti nelle rotazioni

Il finale di stagione solare potrebbe portare alcune novità anche nelle gerarchie del centrocampo rosanero.

Come riporta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, l’eventuale uscita di Luca Mazzitelli dalla lista Over per consentire il reinserimento di Gabriel Strefezza potrebbe ridurre le alternative a disposizione di Inzaghi in mediana.

Strefezza, intanto, prosegue il percorso di recupero e anche nell’ultima seduta ha lavorato parzialmente con il gruppo.

In questo scenario, Ranocchia e Jacopo Segre rappresenterebbero le prime scelte del tecnico, con Estevez e Claudio Gomes come principali alternative.

Il calendario particolarmente intenso delle prossime settimane potrebbe richiedere un maggiore ricorso alle rotazioni, ma Inzaghi ha già dimostrato di voler preservare il più possibile gli equilibri della squadra.

E rinunciare a Ranocchia, soprattutto alla luce della sua crescente efficacia sotto porta, appare sempre più complicato.

Il numero 10 è diventato uno dei pilastri del Palermo, un centrocampista capace di garantire qualità, equilibrio e gol. Caratteristiche che potrebbero rivelarsi decisive nella corsa dei rosanero verso la promozione.