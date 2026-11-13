Repubblica: “Palermo Creators, Lipari sfida la Roma: «Siamo meglio di Inzaghi». Sorrentino in porta e Sperandeo allenatore”

Il Palermo sbarca in Serie A, ma questa volta non si tratta della squadra allenata da Filippo Inzaghi. A rappresentare i colori rosanero nella massima categoria della Creators Legends League saranno i Palermo Creators, formazione composta da personaggi dello spettacolo, creator ed ex calciatori, con Roberto Lipari capitano e Stefano Sorrentino presidente-giocatore.

Come racconta Repubblica, la squadra palermitana prenderà parte al torneo di calcio a otto che coinvolge otto formazioni, tra vecchie glorie del calcio italiano e volti noti del mondo dell’intrattenimento.





E Lipari, con la sua consueta ironia, ha già lanciato una battuta sulla formazione rosanero: «La cosa bella è che non possiamo retrocedere. Possiamo solo fare schifo».

Palermo Creators, debutto contro la Roma alle 15

L’esordio è in programma oggi alle ore 15 alla Sportitalia Arena di Carate Brianza, contro la Roma Creators.

Tra i pali ci sarà Stefano Sorrentino, ex portiere del Palermo e attuale presidente-giocatore della formazione.

A indossare la fascia di capitano sarà invece Roberto Lipari, che ha commentato con ironia la nuova avventura.

«Mi ha nominato capitano, ma non assicuro grandi prestazioni».

Il comico palermitano ha anche scherzato sul confronto con la prima squadra rosanero: «Fino adesso siamo meglio di Inzaghi».

Lipari: «Sono un centrocampista di rottura, gioco sulla psicologia»

Nell’intervista riportata da Repubblica, Lipari ha raccontato anche quale sarà il suo ruolo in campo.

«Sono un centrocampista di rottura. Nel senso che rompo le scatole agli avversari».

La sua arma principale, però, non sarà la tecnica.

«Io gioco sulla psicologia. Non potendo usare bene i piedi, punto su quella».

Il comico ha ricordato anche le sue esperienze nei tornei amatoriali disputati a Palermo.

«Dicevano: mamma mia, c’è Lipari. Ero insopportabile, mi mettevo a infastidire tutti. Uso la parola anche quando gioco».

E scherzando sul suo modo di affrontare gli avversari ha aggiunto: «Subirò qualche testata».

Da Casisa a Kundis: tanti palermitani nella squadra

La rosa dei Palermo Creators comprende numerosi volti conosciuti nel panorama cittadino.

Tra i protagonisti figurano Claudio Casisa, Chris Clun, Simone Riccobono, Rosario Mancuso, Alessio Rubino e Davide Sparti, conosciuto come Kundis e speaker dello stadio Renzo Barbera.

«Spero che ci sia pure qualcuno che sa giocare», ha scherzato Lipari.

Per la partita inaugurale contro la Roma non saranno disponibili Casisa e Rubino.

Assente al debutto anche l’allenatore Tony Sperandeo, scelto per guidare la formazione palermitana.

Lipari ha riservato una battuta anche al tecnico: «Uno che di calcio ne capisce, ma anche di spettacolo. Uno che cambia spesso i numeri: cambia il sette con l’otto».

Luca Toni guida la lega, tra gli avversari anche Di Natale e Candela

A guidare la Creators Legends League c’è Luca Toni, ex attaccante del Palermo e protagonista della promozione rosanero in Serie A.

Una presenza che Lipari ha commentato con una nuova battuta: «Speriamo nelle sue raccomandazioni».

Come evidenzia Repubblica, il torneo vedrà la partecipazione di numerosi ex calciatori che hanno lasciato il segno nel calcio italiano.

Tra questi Jeda con il Cagliari Creators, Totò Di Natale con il Napoli, Vincent Candela con la Roma, Christian Brocchi con la Lazio, Fabio Galante con i Nerazzurri, Nicola Amoruso con i Gobbi e Christian Abbiati con i Devil.

Una competizione che unirà spettacolo, divertimento e calcio, mettendo di fronte personaggi provenienti da mondi differenti.

La Creators Legends League arriverà anche a Palermo

Il torneo prevede una giornata al mese, seguita dalla fase playoff, per un totale di nove appuntamenti.

La competizione sarà itinerante e farà tappa anche a Palermo, anche se la data dell’evento in città non è stata ancora comunicata.

«Quando si giocherà in casa faremo un bel casino», ha assicurato Lipari.

L’obiettivo resta quello di divertirsi, senza rinunciare alla voglia di vincere.

«Dopo il fischio d’inizio vogliamo vincerle tutte, ma noi, come tutti i palermitani, puntiamo al post-partita, quando andiamo a mangiare».

Come ricorda Repubblica, l’ingresso agli incontri è gratuito, previa prenotazione online del biglietto.

Per i Palermo Creators comincia dunque un’avventura che promette spettacolo e ironia, con Sorrentino tra i pali, Lipari capitano e tanti volti conosciuti pronti a rappresentare la città.