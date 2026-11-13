Palermo Creators, Sorrentino carica la squadra prima della sfida contro la Roma: il discorso dell’ex capitano rosanero (VIDEO)
Stefano Sorrentino torna a vestire i panni del leader. L’ex capitano e portiere del Palermo, oggi presidente-giocatore dei Palermo Creators, è stato protagonista di un momento particolare prima dell’esordio della formazione rosanero nella Creators Legends League.
In occasione della sfida contro la Roma Creators, in programma oggi alla Sportitalia Arena di Carate Brianza, Sorrentino ha riunito i compagni in cerchio sul terreno di gioco per caricare il gruppo in vista del debutto.
Un’immagine che richiama i suoi anni in rosanero, quando l’ex numero uno era uno dei principali punti di riferimento dello spogliatoio del Palermo.
Nel video, Sorrentino appare al centro del gruppo mentre si rivolge ai compagni, tutti con le braccia sulle spalle, prima dell’inizio della partita.
Un momento di unione e motivazione per una squadra che si prepara a vivere la sua prima avventura nella competizione dedicata a creator, personaggi dello spettacolo ed ex calciatori.
Di seguito il video con il discorso di Stefano Sorrentino alla squadra prima della sfida contro la Roma Creators.