Italia, Frattesi lascia il ritiro della Nazionale

Brutte notizie per la Nazionale italiana di Roberto Mancini. All’indomani della vittoria in rimonta contro la Francia in UEFA Nations League, Davide Frattesi ha lasciato il raduno azzurro a causa di un risentimento muscolare.

Il centrocampista della Lazio, protagonista del successo contro i Bleus con un gol, non sarà disponibile per la sfida di domenica contro il Belgio, ultimo appuntamento della fase a gironi della competizione.





Italia, Frattesi indisponibile contro il Belgio

Come comunicato dalla Nazionale, Frattesi è alle prese con un problema muscolare che gli impedirà di prendere parte alla prossima partita.

Il centrocampista farà quindi ritorno al proprio club di appartenenza, la Lazio, dopo aver contribuito con una rete alla vittoria dell’Italia sulla Francia.

Un’assenza per il commissario tecnico Roberto Mancini, chiamato a preparare l’ultimo impegno del girone senza uno dei protagonisti della gara contro i francesi.

Nazionale, ripresi gli allenamenti dopo la Francia

Intanto, gli azzurri sono tornati al lavoro presso il Centro Sportivo Angelo Moratti per preparare la trasferta contro il Belgio.

Lo staff tecnico ha diviso la squadra in due gruppi, differenziando il programma di allenamento in base all’impiego nella partita precedente.

Gli undici calciatori schierati titolari contro la Francia hanno svolto una seduta di scarico tra palestra e piscina, mentre gli altri componenti della rosa si sono allenati sul campo.

L’obiettivo è recuperare le energie dopo la sfida con i Bleus e arrivare nelle migliori condizioni possibili all’ultimo appuntamento del girone.

Domenica l’Italia affronterà dunque il Belgio senza Frattesi, con Mancini chiamato a individuare una soluzione alternativa a centrocampo.