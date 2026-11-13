Italia, Frattesi lascia il ritiro della Nazionale

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 13, 2026
frattesi-jpg

Brutte notizie per la Nazionale italiana di Roberto Mancini. All’indomani della vittoria in rimonta contro la Francia in UEFA Nations League, Davide Frattesi ha lasciato il raduno azzurro a causa di un risentimento muscolare.

Il centrocampista della Lazio, protagonista del successo contro i Bleus con un gol, non sarà disponibile per la sfida di domenica contro il Belgio, ultimo appuntamento della fase a gironi della competizione.


Italia, Frattesi indisponibile contro il Belgio

Come comunicato dalla Nazionale, Frattesi è alle prese con un problema muscolare che gli impedirà di prendere parte alla prossima partita.

Il centrocampista farà quindi ritorno al proprio club di appartenenza, la Lazio, dopo aver contribuito con una rete alla vittoria dell’Italia sulla Francia.

Un’assenza per il commissario tecnico Roberto Mancini, chiamato a preparare l’ultimo impegno del girone senza uno dei protagonisti della gara contro i francesi.

Nazionale, ripresi gli allenamenti dopo la Francia

Intanto, gli azzurri sono tornati al lavoro presso il Centro Sportivo Angelo Moratti per preparare la trasferta contro il Belgio.

Lo staff tecnico ha diviso la squadra in due gruppi, differenziando il programma di allenamento in base all’impiego nella partita precedente.

Gli undici calciatori schierati titolari contro la Francia hanno svolto una seduta di scarico tra palestra e piscina, mentre gli altri componenti della rosa si sono allenati sul campo.

L’obiettivo è recuperare le energie dopo la sfida con i Bleus e arrivare nelle migliori condizioni possibili all’ultimo appuntamento del girone.

Domenica l’Italia affronterà dunque il Belgio senza Frattesi, con Mancini chiamato a individuare una soluzione alternativa a centrocampo.

Altre notizie

domenech

Francia, Domenech attacca l’Italia dopo la vittoria: «Debolezza in tutti i reparti, livello tecnico sconcertante»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 13, 2026
images

Caso Galliani-Malagò, terminata l’udienza: verdetto atteso in giornata

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 13, 2026
nazamaschile-jpg

Italia, la Serie B fa la differenza: 20 dei 31 azzurri sono cresciuti in cadetteria

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 13, 2026
Immagine

Nations League, Italia-Francia 3-1: le pagelle del match

Angelo Giambona Novembre 12, 2026
Immagine

Italia, rimonta da applausi: Francia battuta 3-1 in Nations League

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 12, 2026
Immagine

Nations League, Italia-Francia 1-1 all’intervallo: Esposito risponde a Olise

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 12, 2026
904070732_18651936745060923_3997276320987978721_n

Corriere dello Sport: “Italia-Francia, notte da brividi a San Siro: Mancini sfida Zidane, Esposito guida l’attacco azzurro”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 12, 2026
mancini

Mancini presenta Italia-Francia: «Cerchiamo conferme e miglioramenti. Domani giocheremo per vincere»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 11, 2026
gettyimages-2268134765

Italia, Calafiori: «La Francia ha giocatori di altissimo livello, tanto dipenderà dal nostro approccio»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 11, 2026
6ae25cf88a90b

Elezioni FIGC, ricorso di Galliani contro la commissione: venerdì la sentenza

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 10, 2026
palermo mantova logo coppa italia (66) vavassori palumbo

Palermo, Vavassori escluso dalla Nazionale Under 21: il quadro influenzale lo costringe a rinunciare alla convocazione

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 10, 2026
Zaniolo

Italia, Zaniolo lascia il ritiro della Nazionale

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 10, 2026

Ultimissime

frattesi-jpg

Italia, Frattesi lascia il ritiro della Nazionale

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 13, 2026
domenech

Francia, Domenech attacca l’Italia dopo la vittoria: «Debolezza in tutti i reparti, livello tecnico sconcertante»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 13, 2026
Screenshot 2026-11-13 145332

Salernitana, in fiamme l’auto di un calciatore: indagini in corso. Tensione alle stelle prima del Catania

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 13, 2026
lempoli-blinda-biondini-il-17enne-vale-gia-8-milioni

Empoli, Biondini nel mirino del Torino

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 13, 2026
images

Caso Galliani-Malagò, terminata l’udienza: verdetto atteso in giornata

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 13, 2026