Francia, Domenech attacca l’Italia dopo la vittoria: «Debolezza in tutti i reparti, livello tecnico sconcertante»
La vittoria dell’Italia di Roberto Mancini contro la Francia non è andata giù a Raymond Domenech. L’ex commissario tecnico dei transalpini, ancora ricordato per la finale del Mondiale 2006 persa contro gli azzurri a Berlino, ha commentato duramente la prestazione della Nazionale italiana attraverso un messaggio pubblicato su X.
Nonostante il successo degli azzurri, Domenech ha espresso un giudizio fortemente negativo sulla qualità del gioco mostrato dalla squadra di Mancini, soffermandosi soprattutto sugli errori tecnici.
Domenech contro l’Italia: «Quanti errori nei passaggi facili»
L’ex selezionatore francese, alla guida della Nazionale dal 2004 al 2010, non ha risparmiato critiche agli azzurri.
«Una vittoria inaspettata per gli italiani. Che debolezza in tutti i reparti, ma la cosa più sorprendente è il loro livello tecnico: quanti errori in passaggi facili, è sconcertante. Com’è possibile?».
Parole particolarmente dure, arrivate dopo il successo dell’Italia contro la Francia in Nations League.
Domenech ha dunque messo in discussione la qualità complessiva della prestazione azzurra, nonostante il risultato favorevole alla squadra allenata da Mancini.
Domenech critica anche la Francia: «Se Olise si spegne, la Nazionale deraglia»
L’ex commissario tecnico non si è limitato ad attaccare l’Italia, ma ha rivolto alcune osservazioni critiche anche alla Nazionale francese.
In particolare, ha evidenziato la dipendenza della squadra dalle giocate offensive di Michael Olise.
«Se Olise si spegne, la nazionale deraglia. Il calcio è semplice. E poi si confermano le solite falle difensive».
Un’analisi che mette in evidenza, secondo Domenech, le difficoltà della Francia nel trovare soluzioni alternative quando il proprio giocatore offensivo non riesce a incidere.
L’ex allenatore ha inoltre sottolineato il ripetersi di problemi difensivi che continuano a condizionare il rendimento dei transalpini.
Il riferimento agli inni e il ricordo del Mondiale 2006
Tra i messaggi pubblicati su X, Domenech ha espresso anche un apprezzamento per l’inno italiano, accostandolo ad altri celebri canti legati al mondo del calcio.
«Lo adoro al pari di You’ll Never Walk Alone e Les Corons».
Le dichiarazioni dell’ex commissario tecnico riportano inevitabilmente alla memoria la finale del Mondiale 2006, quando l’Italia superò la Francia ai calci di rigore a Berlino.
Quella sconfitta rappresentò uno dei momenti più amari della carriera di Domenech, che guidava la selezione francese.
A vent’anni di distanza, l’ex tecnico torna a far discutere per le sue parole contro gli azzurri.
Domenech, che non allena dal 2021 dopo l’ultima esperienza al Nantes, continua così a seguire e commentare le vicende delle due Nazionali, senza rinunciare a giudizi particolarmente severi.