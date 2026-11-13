Juve Stabia, Maistro: «L’importante è la salvezza»

Fabio Maistro si gode il momento positivo con la maglia della Juve Stabia e guarda con fiducia al prosieguo della stagione. Il centrocampista delle Vespe, intervenuto ai microfoni di GianlucaDiMarzio.com, ha parlato del suo ritorno a Castellammare, degli obiettivi stagionali e del rapporto con compagni e allenatore, soffermandosi anche sul valore dei calciatori della Serie B.

Il primo pensiero è rivolto naturalmente al traguardo da raggiungere con la squadra: «Ho iniziato benissimo, sono contento del momento. Ma soprattutto di essere tornato a Castellammare». Maistro condivide pienamente la linea indicata da Sibilli: «Per come è iniziato il campionato, l’importante è mantenere la categoria tranquillamente e abbiamo iniziato bene. Sibilli dice quest’anno salviamoci e poi vediamo? Ha ragione, Beppe non sbaglia mai niente».

Tra i temi affrontati anche il rapporto con Antonio Di Nardo, protagonista di un episodio curioso in occasione di un gol inizialmente attribuito proprio a Maistro: «Con Antonio ho un bel rapporto, poi a me piace fare più assist che gol. Sono contento per lui perché la punta deve fare gol». Parole positive anche per l’allenatore De Giorgio, che lo ha aiutato fin dal suo arrivo: «Mi ha fatto capire che giocatore fossi quando sono arrivato. Ero in fiducia, tranquillo. Lui mi è stato vicino fin da subito e ho un bel rapporto».

Maistro ha poi parlato del proprio ruolo in campo, spiegando di sentirsi particolarmente a suo agio sulla trequarti: «Ho giocato in tutti i ruoli, mi manca il centrale e il portiere. Mi trovo bene sulla trequarti. A Salerno ero mezzala, ma poi spostandomi verso la porta ho capito di trovarmi meglio».

Interessante anche il passaggio dedicato a Calò e, più in generale, al livello della Serie B. Secondo il centrocampista gialloblù, il salto nella massima categoria non rappresenta necessariamente un ostacolo insormontabile per tanti protagonisti del campionato cadetto: «Come giocatore è sempre stato forte, ha un piede fenomenale. La cosa che a me dà fastidio è che ora se ne parla perché gioca in Serie A, prima non se ne parlava. Secondo me ci sono tanti giocatori in Serie B che in Serie A non farebbero tutta questa fatica».

Infine, spazio alle ambizioni personali. L’obiettivo è continuare a crescere, confermarsi in categoria e migliorare il proprio rendimento in termini di assist: «Voglio fare bene quest’anno, confermarmi in questa categoria. In Serie B mi diverto ancora, la sento mia». E aggiunge: «Ho fornito sette assist, spero di superare questa cifra».



