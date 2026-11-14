Corriere dello Sport: “Palermo, Inzaghi non si accontenta: vuole la fuga decisiva. Rotazioni e recuperi per blindare il primato”

Il Palermo si prepara ad affrontare una fase cruciale della stagione, con un calendario che imporrà a Filippo Inzaghi una gestione particolarmente attenta della rosa. Dopo un periodo caratterizzato da appena due partite in venti giorni, i rosanero saranno chiamati a disputare nove incontri prima della conclusione del 2026. Un vero tour de force nel quale il tecnico punta a consolidare il primato e, possibilmente, ad aumentare il vantaggio sulle inseguitrici.

Come evidenzia Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, Inzaghi non ha alcuna intenzione di accontentarsi dell’attuale situazione di classifica. Il Palermo vanta quattro punti di vantaggio sulla seconda posizione e sette sulla quota promozione diretta, mentre alcune delle principali rivali, come Verona, Pisa e Cremonese, accusano distacchi compresi tra undici e dodici punti.





Numeri importanti, che il tecnico vuole sfruttare per provare a scavare un solco ancora più significativo.

Palermo, Inzaghi vuole accelerare: il primato non basta

La continuità mostrata dai rosanero rappresenta uno degli aspetti più significativi di questa prima parte di campionato.

Mentre diverse concorrenti alternano risultati positivi a battute d’arresto, il Palermo continua a mantenere un rendimento costante, alimentando fiducia ed entusiasmo all’interno del gruppo.

Secondo l’analisi di Paolo Vannini del Corriere dello Sport, Inzaghi sta viaggiando a un ritmo superiore rispetto a quello registrato nelle sue precedenti esperienze culminate con le promozioni di Benevento e Pisa.

Il tecnico, tuttavia, non sembra interessato ai record personali. La sua priorità è sfruttare la conoscenza della Serie B per affrontare nel modo migliore una fase del calendario che potrebbe incidere profondamente sugli equilibri del campionato.

Il metodo Inzaghi: nessuno resta indietro

Uno dei segreti della gestione rosanero riguarda l’attenzione riservata a ogni componente della rosa.

Inzaghi cura gli aspetti psicologici con la stessa meticolosità dedicata al lavoro tattico, cercando di mantenere coinvolti anche i giocatori meno utilizzati.

Come sottolinea Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, l’allenatore sa che in un campionato lungo e impegnativo ogni calciatore può diventare determinante, anche soltanto per pochi minuti.

È il caso di Bozzolan, che non ha ancora collezionato neppure un minuto in campionato, ma continua a ricevere la fiducia del tecnico.

Lo stesso discorso riguarda Magnani e Gomes, passati da ruoli di primo piano a soluzioni alternative, senza però perdere la considerazione dell’allenatore.

Anche Gyasi rimane una risorsa sulla quale Inzaghi intende lavorare, seguendo un approccio già adottato nella precedente stagione con Blin.

L’obiettivo è mantenere tutti nelle migliori condizioni fisiche e mentali, evitando che chi trova meno spazio perda motivazioni e fiducia.

Palermo, nove partite e rotazioni inevitabili

Il calendario imporrà scelte precise.

Inzaghi e il direttore sportivo Carlo Osti hanno costruito una rosa ampia e variegata proprio per affrontare eventuali difficoltà e gestire gli impegni ravvicinati.

Il Palermo arriva però a questa fase con alcuni problemi fisici e con assenze importanti.

Pierozzi e Bani, secondo quanto riportato dal quotidiano, difficilmente potranno offrire il proprio contributo nel periodo immediatamente successivo alla sosta.

Il tecnico dovrà quindi distribuire le energie, alternando gli uomini a disposizione senza compromettere gli equilibri della squadra.

Le rotazioni diventeranno particolarmente importanti nelle settimane in cui i rosanero saranno impegnati sia nel fine settimana sia nei turni infrasettimanali.

Inzaghi vuole correggere un difetto: troppe partite in rimonta

Nonostante il primato, il Palermo presenta alcuni aspetti da migliorare.

Nelle ultime tre partite la formazione rosanero è sempre passata in svantaggio, riuscendo successivamente a recuperare grazie alla qualità del proprio reparto offensivo.

Allargando l’analisi, il dato riguarda sei delle ultime otto gare.

Come osserva Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, una parte delle difficoltà difensive è legata all’atteggiamento particolarmente offensivo del 4-2-3-1 adottato da Inzaghi in alcune fasi delle partite.

Il tecnico vuole però evitare che la squadra sviluppi un’eccessiva fiducia nella propria capacità di rimontare, trascurando le necessarie attenzioni in fase di non possesso.

Per continuare a vincere con regolarità sarà fondamentale trovare maggiore equilibrio, soprattutto quando il calendario diventerà più impegnativo.

Palumbo recuperato, il dilemma Strefezza-Mazzitelli

Un ruolo importante nella gestione delle prossime settimane sarà svolto dai recuperi degli indisponibili.

Il ritorno di Palumbo rappresenta una notizia positiva per Inzaghi, che potrà contare su una soluzione in più per le rotazioni.

Più complessa la situazione legata a Gabriel Strefezza e Luca Mazzitelli.

Il recupero dell’esterno brasiliano offrirebbe nuove alternative sulle corsie offensive, ma il suo eventuale reinserimento nella lista Over comporterebbe l’esclusione di Mazzitelli.

Una scelta che il tecnico dovrà valutare con attenzione, considerando che proprio il centrocampista potrebbe rivelarsi particolarmente utile durante il periodo di impegni ravvicinati.

La necessità di effettuare un turnover costante in mezzo al campo potrebbe infatti rendere preziosa la presenza dell’ex Como.

Il primato del Palermo passa anche dalle seconde linee

Il messaggio che emerge dall’analisi del Corriere dello Sport è chiaro: per affrontare le prossime nove partite servirà il contributo dell’intera rosa.

Inzaghi dovrà valorizzare non soltanto i titolari, ma anche quei calciatori che finora hanno avuto meno opportunità.

Il Palermo ha costruito un vantaggio importante sulle inseguitrici, ma il tecnico vuole trasformare questa continuità in un margine ancora più consistente.

La gestione delle energie, il recupero degli infortunati e la capacità di mantenere alta la concentrazione saranno elementi fondamentali.

Perché la fuga rosanero potrebbe passare anche dalle prestazioni di chi, fino a questo momento, è rimasto ai margini delle rotazioni.