Gazzetta dello Sport: “La B che gira il mondo”

La Serie B si conferma un campionato capace di valorizzare talenti di interesse internazionale. Durante la sosta per gli impegni delle Nazionali, ben 31 calciatori appartenenti a 14 squadre del torneo cadetto hanno raggiunto le rispettive selezioni. Tra questi figurano giovani emergenti, attaccanti già affermati e giocatori alla prima esperienza con la maglia del proprio Paese.

Come racconta Pietro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport, non tutte le società hanno dovuto rinunciare ai propri tesserati. Sei club, tra cui il Modena secondo in classifica, hanno infatti potuto lavorare a ranghi completi.





Tra i casi più interessanti c’è quello del Palermo, con Vavassori costretto a rinunciare alla convocazione in Under 21 a causa di una forte influenza.

Palermo, Vavassori salta la Nazionale Under 21

La sosta avrebbe potuto rappresentare un’altra occasione importante per Vavassori, uno dei giovani protagonisti della stagione del Palermo.

Il calciatore rosanero era particolarmente atteso nel gruppo dell’Italia Under 21 guidata da Silvio Baldini, ma una pesante forma influenzale lo ha costretto a rimanere in Sicilia.

Un appuntamento soltanto rimandato, come evidenzia la Gazzetta dello Sport, considerando l’attenzione riservata al giovane talento del Palermo.

L’Under 21 continua intanto ad attingere con regolarità dal campionato cadetto, confermando il ruolo della Serie B nella crescita dei calciatori italiani.

Ascoli, prima convocazione per D’Uffizi

Tra le novità della Nazionale Under 21 figura Simone D’Uffizi, premiato per il rendimento mostrato con l’Ascoli.

Il giovane calciatore ha ricevuto la prima chiamata da Silvio Baldini, pur senza aver ancora fatto il proprio esordio.

Nel gruppo azzurro sono ormai presenze abituali Berti, Faticanti, Moruzzi e Cherubini. Per le due amichevoli è stato aggregato anche Mannini, proveniente dal Benevento.

Una conferma della capacità della Serie B di offrire spazio e continuità a diversi prospetti del calcio italiano.

Pisa, Rao segna un gol spettacolare con l’Italia Under 20

Tra gli episodi più significativi della sosta internazionale spicca la rete realizzata da Emanuele Rao, esterno offensivo del Pisa, con l’Italia Under 20 contro il Portogallo.

Il giovane talento ha deciso la partita con una giocata di grande qualità: tunnel all’avversario e conclusione a giro con il destro.

Un gol che ha richiamato alla memoria quello segnato da Alessandro Del Piero contro la Lazio nel 1994, per la somiglianza del movimento e della conclusione.

La rete, realizzata a Padova, è diventata rapidamente virale sui social.

Sampdoria, il caso Mezzotero: niente Azerbaigian

Nell’approfondimento di Pietro Scognamiglio per la Gazzetta dello Sport trova spazio anche la particolare situazione di Lorenzo Mezzotero.

L’attaccante diciottenne della Sampdoria, in possesso della cittadinanza azera, aveva ricevuto la convocazione dalla Nazionale maggiore dell’Azerbaigian.

Un infortunio gli ha però impedito di rispondere alla chiamata.

Il giovane bomber resta quindi, almeno teoricamente, ancora eleggibile per la Nazionale italiana.

Una vicenda da seguire, considerando l’età del calciatore e le prospettive della sua carriera.

Verona, Mosquera debutta con la Colombia

Il Verona è la società di Serie B con il maggior numero di calciatori convocati dalle Nazionali: cinque.

Tra le notizie più importanti figura l’esordio di Mosquera con la Colombia.

L’attaccante, protagonista di un buon avvio di stagione con la squadra allenata da Marco Baroni, ha disputato dieci minuti nell’amichevole contro il Cile.

Un riconoscimento significativo per il rendimento mostrato in campionato.

Sempre in casa Verona, Suslov è stato costretto a rientrare anticipatamente dalla Slovacchia a causa di un infortunio.

Livramento ritrova il gol con Capo Verde

Soddisfazione anche per Dailon Livramento, tornato a segnare con la Nazionale di Capo Verde nella partita contro la Liberia.

Per l’attaccante si tratta di una rete importante, considerando che in campionato non trova il gol dall’agosto 2024, quando andò a segno contro il Napoli.

Il ritorno in Nazionale gli ha quindi consentito di ritrovare una soddisfazione personale che mancava da tempo.

Mantova, prima chiamata con l’Algeria per Benaissa

Un’altra novità riguarda il Mantova.

Le prestazioni di Benaissa sulla fascia sinistra hanno attirato l’attenzione del commissario tecnico dell’Algeria, Hemdani, che ha deciso di convocarlo per la prima volta.

Il calciatore è rimasto in panchina nella sfida contro il Togo, ma la chiamata rappresenta comunque un riconoscimento per il percorso compiuto con la formazione lombarda.

Empoli, Egan debutta con l’Irlanda Under 21

Tra i tre giocatori partiti dall’Empoli figura anche Matteo Egan, nato a Pisa ma convocato dall’Irlanda Under 21.

Il centrocampista ha fatto il proprio esordio nella sfida disputata in Finlandia, valida per l’andata dei playoff di qualificazione all’Europeo.

La partita si è conclusa con la vittoria dei padroni di casa per 1-0, al termine di una serata condizionata dalle difficili condizioni meteorologiche.

Il secondo tempo è infatti iniziato con quasi un’ora di ritardo, necessario per consentire a uno spazzaneve di liberare il terreno di gioco.

La gara di ritorno è in programma martedì a Cork.

Serie B, sei squadre senza convocati

Secondo i dati riportati dalla Gazzetta dello Sport, sono sei le società che non hanno avuto calciatori della prima squadra impegnati con le Nazionali durante questa sosta.

Tra queste figurano Arezzo, Juve Stabia, Catanzaro, Vicenza e Modena.

Per gli allenatori interessati, la pausa rappresenta l’opportunità di lavorare con il gruppo al completo, senza dover attendere il rientro dei giocatori dagli impegni internazionali.

Il dato complessivo resta comunque significativo: 31 convocati provenienti da 14 squadre confermano la crescente attenzione delle selezioni nazionali nei confronti del campionato cadetto.

Dall’Under 21 italiana alle Nazionali maggiori di altri continenti, la Serie B continua a offrire opportunità di crescita e visibilità.

Per il Palermo, intanto, resta il rammarico per l’assenza di Vavassori, costretto a rinunciare all’appuntamento con gli azzurrini. Un’occasione che il giovane rosanero potrà cercare di cogliere nelle prossime convocazioni.