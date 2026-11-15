Gazzetta del Sud: “Catanzaro-Palermo, lavori a rilento al Ceravolo: tribuna chiusa e tifosi rosanero nel settore Centrale”
Nuovi problemi per lo stadio Nicola Ceravolo in vista della sfida tra Catanzaro e Palermo, in programma sabato 21 novembre. Nonostante le rassicurazioni arrivate nei giorni scorsi dall’amministrazione comunale, la tribuna Ovest non potrà essere riaperta al pubblico a causa dei ritardi nei lavori di ristrutturazione dell’impianto.
Come riportato dalla Gazzetta del Sud, la situazione potrebbe comportare una nuova modifica nella distribuzione dei tifosi all’interno dello stadio, con i sostenitori rosanero che potrebbero essere sistemati in una porzione della tribuna Centrale anziché nel tradizionale settore ospiti.
Catanzaro-Palermo, tribuna Ovest ancora chiusa: i motivi
Soltanto dieci giorni fa, il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita e l’assessore ai Lavori pubblici Squillace avevano annunciato la possibilità di riaprire la tribuna Ovest, completamente o almeno all’85-90% della sua capienza, sebbene ancora priva di copertura.
Le previsioni, tuttavia, non hanno trovato riscontro nell’avanzamento dei lavori.
Gli interventi di scavo necessari per realizzare le fondazioni alle spalle della tribuna non sono stati ancora completati. Di conseguenza, nell’area continua a essere presente un cantiere che non potrà essere rimosso prima della partita contro il Palermo.
Come evidenzia la Gazzetta del Sud, questo ritardo rende impossibile rispettare la scadenza annunciata dall’amministrazione comunale e impone di individuare una soluzione alternativa per consentire lo svolgimento dell’incontro.
Tifosi del Palermo in tribuna Centrale? La decisione lunedì
La questione principale riguarda adesso la sistemazione dei sostenitori delle due squadre.
La decisione definitiva arriverà soltanto dopo la riunione della commissione provinciale di vigilanza sui pubblici spettacoli, prevista per lunedì.
L’ipotesi più probabile è quella di tornare alla configurazione già adottata in Coppa Italia e nelle prime due partite casalinghe del campionato.
In questo scenario, i tifosi del Catanzaro verrebbero sistemati nella curva Mammì e nel settore Distinti, mentre ai sostenitori del Palermo sarebbe riservata una porzione della tribuna Centrale.
Per rendere possibile questa soluzione, tuttavia, saranno necessari alcuni interventi di sicurezza, tra cui il posizionamento di cancelli e, probabilmente, l’installazione di un tornello.
Secondo quanto riferisce la Gazzetta del Sud, questa configurazione comporterebbe una riduzione della capienza complessiva di circa duemila spettatori rispetto alla partita contro l’Ascoli.
Trasferta vietata ai residenti nella provincia di Palermo: previsti pochi tifosi rosanero
A facilitare temporaneamente la gestione degli spazi potrebbe essere il numero particolarmente contenuto di sostenitori ospiti.
Per Catanzaro-Palermo, infatti, è stato disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Palermo, su indicazione del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive (Casms).
La previsione è quindi di circa un centinaio di tifosi rosanero presenti al Ceravolo.
Una circostanza che renderebbe più semplice individuare una sistemazione alternativa per il settore ospiti, pur senza risolvere definitivamente i problemi legati alla disponibilità degli spazi.
Ceravolo, il problema potrebbe ripresentarsi contro l’Avellino
La soluzione individuata per la partita contro il Palermo rischia infatti di essere soltanto temporanea.
Il Catanzaro tornerà a giocare in casa lunedì 30 novembre contro l’Avellino, in una sfida per la quale non sono previsti, secondo quanto riportato, particolari divieti di trasferta.
È quindi probabile che la presenza dei sostenitori irpini sia sensibilmente superiore rispetto a quella attesa per la partita contro i rosanero.
Come sottolinea la Gazzetta del Sud, la priorità immediata resta comunque quella di garantire la piena fruibilità dello stadio per l’incontro di sabato 21 novembre.
La riunione della commissione di vigilanza sarà determinante per definire l’organizzazione dei settori e le eventuali prescrizioni di sicurezza.
Curva Capraro, lavori ancora indietro. Possibili biglietti a prezzi ridotti
Nel frattempo, proseguono anche gli interventi relativi alla curva Capraro, dove risulta effettuata soltanto la prima gettata di cemento.
La situazione complessiva del Ceravolo continua quindi a presentare diverse criticità, con il completamento dei lavori ancora lontano.
Per favorire una maggiore presenza di pubblico nella sfida contro il Palermo, il Catanzaro potrebbe inoltre adottare una politica di prezzi ridotti nei due settori disponibili per i sostenitori giallorossi.
L’ipotesi, riportata dalla Gazzetta del Sud, prevede biglietti da 10 o 15 euro, con l’obiettivo di riempire il più possibile gli spalti e garantire un sostegno importante a Pietro Iemmello e compagni.
La decisione definitiva sull’assetto dello stadio resta dunque attesa per lunedì, quando saranno chiarite le modalità di accesso dei tifosi in vista di Catanzaro-Palermo.