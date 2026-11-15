Corriere dello Sport: “Palermo, Peda e Magnani pronti a sostituire Bani. Inzaghi ha due garanzie per la difesa”

Il Palermo dovrà fare a meno del capitano Mattia Bani per almeno un mese, ma Filippo Inzaghi può contare su alternative affidabili per affrontare i prossimi impegni di campionato. Patryk Peda e Giangiacomo Magnani rappresentano le principali soluzioni per sostituire il difensore rosanero, con entrambi pronti a contendersi una maglia da titolare al fianco di Pietro Ceccaroni.

Come evidenzia Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, l’assenza di un elemento esperto e carismatico come Bani non passerà inosservata, soprattutto in una fase della stagione nella quale il Palermo è chiamato a migliorare la propria solidità difensiva. Tuttavia, le caratteristiche dei due centrali offrono a Inzaghi garanzie importanti.





Palermo, Peda è ormai una certezza: può giocare anche da terzino

Tra i protagonisti della crescita del reparto arretrato figura Patryk Peda. Il difensore polacco, classe 2002, sta dimostrando di poter rappresentare una risorsa importante per la formazione rosanero, indipendentemente dal minutaggio concessogli.

Come sottolinea Antonio La Rosa del Corriere dello Sport, Peda possiede diverse qualità che lo rendono particolarmente prezioso: capacità nella marcatura, duttilità tattica e una certa confidenza con il gol.

La rete realizzata nella trasferta contro il Pisa gli ha inoltre permesso di diventare l’undicesimo marcatore diverso del Palermo in questo campionato.

Il polacco è un difensore centrale di ruolo, ma l’assenza di Pierozzi potrebbe spingere Inzaghi a utilizzarlo, all’occorrenza, anche come alternativa a Cassandro sulla fascia destra.

Una soluzione che consentirebbe al tecnico di ampliare ulteriormente le possibilità di rotazione.

Magnani in crescita: quattro partite consecutive in campo

Parallelamente aumentano anche le quotazioni di Giangiacomo Magnani.

Il difensore emiliano, 31 anni, sta attraversando una fase positiva e nelle ultime quattro partite è stato sempre chiamato in causa, rispondendo con prestazioni convincenti.

Il suo rendimento è in crescita e rappresenta un segnale incoraggiante per Inzaghi, che potrà affidarsi alla sua esperienza per sopperire all’assenza del capitano.

Secondo l’analisi di Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il ballottaggio tra Peda e Magnani per il ruolo di centrale di centrodestra, accanto a Ceccaroni nella difesa a quattro, sarà uno dei temi principali anche dopo la sosta.

Il calendario particolarmente fitto, tuttavia, potrebbe offrire spazio a entrambi.

Non è escluso, infatti, che durante il prossimo ciclo di partite ravvicinate Inzaghi possa schierare contemporaneamente Peda e Magnani dal primo minuto, sfruttando le rotazioni per gestire le energie della squadra.

Palermo, anche Barba ai box: il rientro non sembra imminente

Le difficoltà del reparto arretrato non si limitano all’assenza di Bani.

Inzaghi deve infatti fare i conti anche con l’indisponibilità di Federico Barba, fermatosi per un problema muscolare pochi giorni prima della trasferta di Empoli del 10 ottobre.

Il suo recupero avrebbe rappresentato un’ulteriore soluzione per la difesa rosanero, ma al momento non sembrano esserci indicazioni che facciano pensare a un rientro imminente.

Il Palermo attende dunque segnali positivi dall’infermeria, consapevole che il contributo di tutti gli elementi della rosa sarà fondamentale per affrontare il calendario delle prossime settimane.

Vavassori recuperato dall’influenza: torna a disposizione di Inzaghi

Arrivano invece buone notizie sul fronte offensivo.

Dominic Vavassori ha smaltito la pesante influenza che lo aveva costretto a rinunciare alla convocazione con l’Italia Under 21.

Il giovane attaccante è già tornato ad allenarsi con il gruppo e sarà regolarmente a disposizione alla ripresa del lavoro.

Intanto, il Palermo sta osservando un fine settimana di riposo. La squadra tornerà ad allenarsi domani, con Inzaghi pronto a preparare i prossimi impegni di campionato.

Palermo protagonista anche in Messico: riconoscimento per il lavoro del club

Non soltanto campo e infermeria. Il Palermo continua a distinguersi anche sul piano dell’organizzazione e dell’innovazione tecnologica.

Come riporta Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il club rosanero è stato protagonista in Messico in occasione del CITEC Workshop – FMF, un evento internazionale dedicato al calcio professionistico.

A rappresentare la società è stato il Performance Director Giuseppe Bellistri.

Durante l’iniziativa, il Palermo è stato presentato come esempio di riferimento nell’integrazione tra tecnologia e organizzazione all’interno di una società calcistica professionistica.

Un riconoscimento che valorizza il lavoro svolto dal club anche lontano dal terreno di gioco, mentre la squadra di Inzaghi continua a prepararsi per difendere il primato in Serie B.