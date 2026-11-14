Escl. De Biasi: «Palermo e Modena da Serie A. Panchina rosanero? Stavo per prendere il posto di…»

«Palermo e Modena sono due realtà importanti del calcio italiano. I rosanero hanno quasi l’obbligo di provare a vincere il campionato per gli investimenti fatti e il blasone della proprietà. Il Modena, con la nuova proprietà, sta pianificando una risalita ed è chiaro che abbia le carte in regola per poterlo fare. I presupposti ci sono ed essere a quattro punti da un Palermo con un rendimento stellare è la dimostrazione dell’ottimo lavoro fatto dalla società». Queste le parole rilasciate in esclusiva ai microfoni di Ilovepalermocalcio.com dal tecnico Gianni De Biasi.

Il Modena può essere l’anti-Palermo?





«Difficile dirlo oggi, perché il campionato di Serie B è lunghissimo e le sorti spesso vengono decise in primavera. Spesso i risultati importanti, in tal senso, vengono da un andamento costante e regolare nel corso dell’intera stagione».

È corretto dire che mai come quest’anno la promozione diretta deve essere l’unico obiettivo del Palermo? Non centrarla può rappresentare un fallimento?

«Io ho vinto due volte il campionato cadetto. Una volta direttamente e un’altra passando dai play-off. In quest’ultima occasione, con il Torino, la semifinale e la finale mi regalarono delle emozioni incredibili, al cospetto di una cornice di pubblico indimenticabile. Pertanto, ottenere l’obiettivo finale anche passando dai play-off può regalare una grandissima gioia».

Si parla molto del digiuno di Pohjanpalo. Nella sua lunga carriera le sarà capitato di dover affrontare una situazione simile. Come ha aiutato il suo bomber?

«Ogni situazione è diversa. Pohjanpalo è un giocatore che vive per il gol e conosce benissimo le strade utili per arrivare a realizzarlo. L’allenatore deve essere bravo ad alleggerire lo stress che lo attanaglia. In tal senso, Inzaghi, con un passato da bomber e una carriera costellata di reti, saprà sicuramente supportare il suo attaccante».

Lei venne cercato sia dal Palermo di Zamparini che da quello targato City Group. Perché non si concretizzò il ritorno in rosanero, stavolta nelle vesti di allenatore?

«Perché non ci sono mai state le condizioni affinché si potesse concretizzare un mio arrivo sulla panchina rosanero. Qualche anno fa parlai con Zamparini quando ero sotto contratto con l’Albania. Il presidente pensò a me per sostituire De Zerbi, ma la Federazione albanese non mi diede la possibilità di andare».

Lei da calciatore ha vestito la maglia rosanero. Che ricordi ha della sua vita nella città di Palermo?

«Ho ricordi meravigliosi della mia esperienza al Palermo, nonostante ai miei tempi la società non avesse sicuramente le possibilità di quella attuale. Noi abbiamo vissuto anni avventurosi, ma nonostante questo tutto venne fatto con grande gioia. Purtroppo andai via per il fallimento della squadra, altrimenti sarei rimasto a Palermo ancora qualche anno».

Lotito e Cairo, storie di presidenti contestati da tempo dalle rispettive piazze. Lei ha lavorato in granata con Cairo. È questa la dimensione del Torino o fanno bene i tifosi a pretendere di più?

«Credo che Cairo sia un presidente capace e un uomo di successo nel calcio e non solo. Lui fa investimenti senza buttare i soldi dalla finestra e cerca sempre di seguire una pianificazione. Nel calcio, poi, le cose possono accadere o non accadere. Cairo, però, ha offerto e offre continuità al Torino. Non si può pensare di esagerare negli investimenti creando pericolosi disavanzi. Pertanto, a mio avviso, il Torino con Cairo è in ottime mani».

Lei ha guidato diversi gruppi e ha collezionato esperienze internazionali. L’ha sorpresa il discorso di Zanetti all’Udinese, che ha sottolineato il fatto che si debba parlare soltanto la lingua italiana?

«Fortunatamente, oltre all’italiano, parlo anche l’inglese e lo spagnolo e mi sono sempre calato nelle realtà che guidavo. Se hai trentuno giocatori e una sola competizione, la gestione non è facile. Spesso magari si tratta di giocatori che vengono da altri mondi e mal digeriscono l’idea italiana di vivere il calcio come un’ossessione. Molti vengono qui e si trovano a villeggiare in un contesto ottimale, dove guadagnano un sacco di soldi. L’Udinese ha le qualità tecniche per potersi salvare senza problemi».

Svestendo i panni da allenatore e parlando soltanto da tifoso della Nazionale italiana, crede che i risultati possano aiutare a cancellare il “tradimento” passato di Mancini?

«I tifosi sono quelli che al mondo hanno la memoria più corta e che invece dimostrano di averla come quella di un elefante quando le cose cambiano. Si è sempre pronti a cavalcare il successo per poi allontanarsi quando le cose vanno male. Questo è un atteggiamento che a me piace poco. Credo che Mancini non abbia fatto una bella figura andandosene in quella maniera e oggi è ritornato. È stata una scelta fatta dal presidente della Federazione e ognuno è libero di fare le proprie considerazioni».