Giornale di Sicilia: “Palermo, il primato fa ricca la rosa: valore salito a 53,2 milioni. Vavassori il caso più eclatante”

Il primato in classifica non porta soltanto risultati ed entusiasmo, ma contribuisce anche ad aumentare il valore economico della rosa. Il Palermo di Filippo Inzaghi sta vivendo un avvio di stagione straordinario e le prestazioni dei rosanero si riflettono direttamente sulle valutazioni dei singoli calciatori. Secondo i dati di Transfermarkt, l’organico del club di viale del Fante vale attualmente 53,2 milioni di euro, cifra che colloca il Palermo al secondo posto tra le squadre più preziose della Serie B.

Come evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il valore complessivo della rosa è cresciuto di oltre 11 milioni rispetto alla passata stagione, quando si attestava a 42,1 milioni. Un incremento significativo, frutto sia del rendimento della squadra sia delle differenti strategie adottate sul mercato.





Palermo, rosa da 53,2 milioni: soltanto il Pisa vale di più

Il confronto con la passata stagione mette in evidenza la crescita del patrimonio tecnico rosanero.

Un anno fa il Palermo occupava il settimo posto nella graduatoria dei valori delle rose, mentre il Venezia, allora primo, raggiungeva quota 84,1 milioni di euro, quasi il doppio rispetto ai siciliani.

Oggi il Palermo è secondo con 53,2 milioni, alle spalle soltanto del Pisa, il cui organico viene valutato 64,6 milioni.

Secondo l’analisi di Alessandro Arena del Giornale di Sicilia, emerge anche una differenza nelle strategie societarie. Il Pisa ha effettuato investimenti superiori ai 10 milioni di euro nel corso degli ultimi due anni, mentre il Palermo, pur potendo contare sulle risorse del City Football Group, ha privilegiato un approccio più strategico.

Il mercato di Osti: da Palumbo e Johnsen agli investimenti estivi

La crescita del valore della rosa non dipende esclusivamente dai risultati sul campo, ma anche dalle operazioni realizzate dal direttore sportivo Carlo Osti.

Nella precedente stagione il dirigente aveva investito 2,3 milioni di euro per Palumbo, un milione per Bani e 3,5 milioni per Johnsen durante il mercato invernale. Gli altri rinforzi erano arrivati in prestito oppure a parametro zero.

Nell’ultima sessione estiva, invece, il Palermo ha investito quattro milioni per Strefezza e circa un milione complessivo per Perin, Hernani, Cassandro e Gyasi, con altri innesti arrivati attraverso prestiti o trasferimenti a costo zero.

Una strategia che ha portato il club a spendere più rispetto all’intero 2025/26, nonostante la precedente annata non si fosse conclusa con un piazzamento di vertice.

Adesso, invece, il rendimento della squadra e la crescita individuale di diversi calciatori stanno facendo aumentare le rispettive quotazioni.

Vavassori, il paradosso del Palermo: esplode il suo valore ma il cartellino è dell’Atalanta

Il caso più significativo è quello di Dominic Vavassori, protagonista di un avvio di stagione particolarmente brillante.

Come sottolinea Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il Palermo si trova però in una situazione paradossale: beneficia delle prestazioni del giovane attaccante senza poter determinare direttamente il suo valore di mercato.

Vavassori appartiene infatti all’Atalanta, che lo ha ceduto ai rosanero in prestito secco. A giugno 2027 sarà quindi il club bergamasco a decidere quale valutazione attribuire al calciatore.

Per il Palermo, un eventuale tentativo di acquisto potrebbe richiedere un investimento particolarmente importante, anche considerando la concorrenza di altre società di Serie A e di club esteri.

Johnsen, Cassandro e Peda: quotazioni in crescita

Tra i calciatori di proprietà del Palermo, sono diversi quelli che stanno registrando un incremento del proprio valore.

Il primo è Dennis Johnsen. I 3,5 milioni investiti per acquistarlo nel mercato invernale, inizialmente considerati una cifra elevata, appaiono oggi decisamente più contenuti alla luce delle prestazioni offerte dall’attaccante norvegese, protagonista sia in fase realizzativa sia negli assist.

Anche Tommaso Cassandro sta vedendo crescere la propria valutazione. Il difensore, diventato titolare e autore di prestazioni convincenti, come quella contro il Catanzaro, vale almeno il doppio rispetto al milione di euro investito dal Palermo durante l’estate.

Discorso analogo per Patryk Peda, che sta vivendo la migliore stagione della propria carriera.

Il difensore polacco era stato acquistato per circa mezzo milione di euro nell’estate 2023. Oggi, secondo le valutazioni riportate dal quotidiano, il suo valore sarebbe almeno quadruplicato.

L’infortunio di Bani potrebbe inoltre concedergli ulteriori opportunità per mettersi in mostra e consolidare la propria crescita.

Augello e Fortin, altri due patrimoni rosanero

Situazione differente per Tommaso Augello, arrivato a parametro zero nell’estate 2025.

La valutazione dell’esterno si aggira intorno al milione di euro, ma potrebbe variare in relazione agli sviluppi del rinnovo contrattuale, considerando che l’attuale accordo è in scadenza la prossima estate.

Attenzione anche a Mattia Fortin, sul quale il Palermo dispone di un diritto di riscatto dal Lens.

Il prezzo del portiere sarà determinato dalle condizioni dell’operazione, ma le prime apparizioni stagionali lasciano intravedere prospettive positive.

Palermo, il primato può aumentare ancora il valore della rosa

Secondo Alessandro Arena del Giornale di Sicilia, il processo di valorizzazione dell’organico potrebbe proseguire anche nei prossimi mesi.

Il Palermo sta beneficiando di una combinazione particolarmente favorevole: risultati di squadra, crescita individuale e investimenti mirati.

Il rendimento dei rosanero potrebbe ampliare ulteriormente il divario rispetto alle valutazioni della passata stagione, anche alla luce delle possibili operazioni del mercato di gennaio.

Il primato, dunque, non rappresenta soltanto un vantaggio nella corsa alla promozione, ma anche un fattore capace di accrescere il patrimonio tecnico ed economico della società rosanero.