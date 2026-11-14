Repubblica: “Il Palermo comanda, ma non è la squadra più costosa della Serie B. Pisa e Cremonese spendono di più”

Spendere di più non significa necessariamente ottenere risultati migliori. È quanto emerge dall’analisi dei costi delle rose delle venti squadre di Serie B, un confronto che mette in evidenza la distanza tra gli investimenti economici e il rendimento sul campo. Il Palermo di Filippo Inzaghi guida la classifica dopo undici giornate, pur occupando soltanto il terzo posto nella graduatoria delle spese sostenute per costruire l’organico.

Come evidenzia Valerio Tripi su Repubblica Palermo, secondo i dati di Transfermarkt il Pisa è la società che ha speso maggiormente, con 45,9 milioni di euro, seguita dalla Cremonese con 32,1 milioni. Il Palermo si colloca al terzo posto con 27,02 milioni, ma è l’unica tra le principali favorite della vigilia a rispettare pienamente le aspettative.





Palermo primo in classifica, Pisa e Cremonese lontane dalla vetta

Il confronto tra spese e risultati racconta un campionato nel quale gli investimenti non sempre si traducono in punti.

Il Palermo è capolista dopo undici giornate, mentre il Pisa, pur avendo sostenuto la spesa più elevata, occupa soltanto l’ottava posizione. Ancora più indietro la Cremonese, nona nonostante i 32,1 milioni investiti.

Alle spalle delle prime tre società per costi figura il Verona, con 24,36 milioni di euro e il quinto posto in campionato.

Come sottolinea Valerio Tripi su Repubblica Palermo, Verona, Pisa e Cremonese erano considerate tra le grandi favorite della stagione, anche grazie alle risorse economiche garantite dal paracadute per la retrocessione dalla Serie A.

Il Verona ha infatti beneficiato di 25 milioni di euro, mentre Pisa e Cremonese hanno ricevuto 10 milioni ciascuna.

A queste disponibilità finanziarie si aggiunge il valore tecnico di organici che hanno conservato diversi calciatori della precedente esperienza nella massima serie.

Il Palermo, inserito anch’esso tra le candidate alla promozione, è però l’unico a mantenere un rendimento pienamente in linea con le ambizioni iniziali.

Modena, Ascoli e Mantova: le sorprese della Serie B

Le prime undici giornate hanno messo in evidenza anche il rendimento di alcune formazioni capaci di ottenere risultati superiori rispetto agli investimenti effettuati.

Il Modena occupa il secondo posto in classifica e ha comunque sostenuto una spesa significativa, pari a 8,11 milioni di euro, che lo colloca al sesto posto nella graduatoria economica.

Ancora più sorprendente il percorso dell’Ascoli, neopromosso e terzo in classifica, nonostante una spesa di appena 1,43 milioni di euro.

Tra le protagoniste figura anche il Mantova, che aveva condiviso la vetta con il Palermo nelle prime giornate e ha costruito la propria rosa con un investimento di 4,97 milioni.

Secondo l’analisi di Valerio Tripi su Repubblica Palermo, queste squadre rappresentano alcune delle principali sorprese del primo terzo di campionato.

Anche il Benevento, altra neopromossa, sta ottenendo risultati importanti: con una spesa di 2,92 milioni di euro, si trova a pari punti con Pisa, Verona e Avellino, quest’ultimo con un investimento di 4,8 milioni.

Catanzaro ultimo, la grande delusione: prossimo avversario del Palermo

La sorpresa negativa più evidente è rappresentata dal Catanzaro, prossimo avversario dei rosanero.

La formazione calabrese occupa l’ultimo posto in classifica con appena sei punti conquistati in undici partite, nonostante una rosa costruita con una spesa di 3,91 milioni di euro, decima nella graduatoria economica.

Un rendimento particolarmente deludente considerando che nella passata stagione il Catanzaro aveva raggiunto la finale dei playoff.

La società ha già deciso di intervenire sulla guida tecnica, sostituendo Giorgio Gorgone con l’ex allenatore del Palermo Michele Mignani.

Il confronto con i rosanero rappresenterà dunque un appuntamento importante per una squadra alla ricerca di una svolta.

Cremonese, Sampdoria ed Empoli: gli investimenti non bastano

Le difficoltà di alcune formazioni hanno portato diversi club a cambiare allenatore.

La Cremonese ha sostituito Marco Giampaolo con Fabio Pecchia, mentre la Sampdoria ha affidato la panchina a Luca D’Angelo dopo l’esperienza di Bernardo Corradi.

I blucerchiati occupano il quattordicesimo posto in campionato, pur essendo quinti per spese sostenute, con 22,68 milioni di euro.

Situazione complicata anche per l’Empoli, terzultimo in classifica nonostante un investimento di 3,88 milioni, undicesimo nella graduatoria economica. La società toscana ha sostituito Guido Pagliuca con Matteo Andreoletti.

La Carrarese, diciassettesima e quattordicesima per costi con 2,20 milioni di euro, ha invece scelto proprio Pagliuca per prendere il posto di Gabriele Cioffi.

Palermo, il primato premia il lavoro di Inzaghi

Come emerge dall’approfondimento di Valerio Tripi su Repubblica Palermo, il confronto tra i costi delle rose e i risultati delle prime undici giornate conferma che la disponibilità economica, da sola, non garantisce il successo.

Il Palermo ha investito meno di Pisa e Cremonese, ma è riuscito a costruire un vantaggio importante in classifica grazie alla continuità di rendimento.

Al contrario, diverse società che hanno sostenuto spese superiori stanno incontrando difficoltà e sono già intervenute sulle rispettive panchine.

La squadra di Inzaghi rappresenta quindi l’esempio più evidente di come organizzazione, rendimento collettivo e valorizzazione dei singoli possano fare la differenza nella corsa alla promozione in Serie A.