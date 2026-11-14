Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, difesa al sicuro”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 15, 2026
Screenshot 2026-11-15 063920

Pronti Peda e Magnani

Altre notizie

Screenshot 2026-11-14 070356

Prima pagina Giornale di Sicilia: Forza Italia a Schifani “Manovra da Cambiare”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 14, 2026
Screenshot 2026-11-14 073827

Prima pagina Tuttosport: “Torino in Super 8: magia”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 14, 2026
Screenshot 2026-11-14 063144

Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, il mago è Pippo”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 14, 2026
Screenshot 2026-11-14 082111

Prima pagina Repubblica Palermo: “Blitz a Ballarò tra le proteste”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 14, 2026
Screenshot 2026-11-14 074557

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Il mio Milan Mondiale”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 14, 2026
Screenshot 2026-11-13 074658

Prima pagina Repubblica Palermo: “Migliaccio scommette sui rosanero”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 13, 2026
Screenshot 2026-11-13 065300

Prima pagina Giornale di Sicilia: “Che bella Italia in Nations”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 13, 2026
Screenshot 2026-11-13 063343

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Romba l’Italia”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 13, 2026
Screenshot 2026-11-13 082502

Prima pagina Tuttosport: “Siamo tornati”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 13, 2026
Screenshot 2026-11-13 060109

Prima pagina Corriere dello Sport: “Grazie Mancio”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 13, 2026
Screenshot 2026-11-12 055814

Prima pagina Corriere dello Sport: “Nessuno piega il Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 12, 2026
Screenshot 2026-11-12 063945

Prima pagina Giornale di Sicilia: “La guerra ibrida paralizza le scuole”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 12, 2026

Ultimissime

Aronica-1

Palermo, Aronica: «Fa da padrone in Serie B». E sul futuro: «Ho ancora un contratto con il Trapani»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 15, 2026
Screenshot 2026-11-15 063920

Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, difesa al sicuro”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 15, 2026
palermo pescara 5-0 (46) de biasi

Escl. De Biasi: «Palermo e Modena da Serie A. Panchina rosanero? Stavo per prendere il posto di…»

Giorgio Elia Novembre 14, 2026
michele-mignani-catanzaro

Gazzetta del Sud: “Catanzaro, Mignani lavora sulla tenuta fisica e sulla difesa. Il Palermo sarà il test più difficile”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 14, 2026
palermo mantova logo coppa italia (108) osti

Repubblica: “Il Palermo comanda, ma non è la squadra più costosa della Serie B. Pisa e Cremonese spendono di più”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 14, 2026