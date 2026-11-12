Prima pagina Tuttosport: “Siamo tornati”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 13, 2026
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Grande Italia

Altre notizie

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Migliaccio scommette sui rosanero”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 13, 2026
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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Che bella Italia in Nations”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 13, 2026
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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Romba l’Italia”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 13, 2026
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Prima pagina Corriere dello Sport: “Grazie Mancio”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 13, 2026
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Prima pagina Corriere dello Sport: “Nessuno piega il Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 12, 2026
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Prima pagina Giornale di Sicilia: “La guerra ibrida paralizza le scuole”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 12, 2026
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Prima pagina Tuttosport: “Anche Kimi spinge la giovane Italia”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 12, 2026
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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Corri Italia”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 12, 2026
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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, Tresoldi subito”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 11, 2026
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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Contro la fuga di cervelli un bonus di 30 mila euro”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 11, 2026
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Prima pagina Tuttosport: “Kolo ala ti porta il nove”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 11, 2026
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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, Inzaghi fa la storia”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 11, 2026

Ultimissime

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Il Tirreno: “Pisa, Gabbanini lancia la sfida: «Basta parole, la voglia di vincere va dimostrata sul campo»”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 13, 2026
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Gazzetta del Sud: “Catanzaro, un mese e mezzo per decidere chi resta: Mignani valuta la rosa in vista del mercato”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 13, 2026
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Repubblica: “Palermo Creators, Lipari sfida la Roma: «Siamo meglio di Inzaghi». Sorrentino in porta e Sperandeo allenatore”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 13, 2026
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Repubblica Palermo: “Migliaccio: «Il Palermo andrà in Serie A, non vedo rivali all’altezza. Fallire sarebbe un brutto colpo»”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 13, 2026
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Giornale di Sicilia: “Palermo, Ranocchia studia da bomber: nessun mediano come lui in Serie B negli ultimi dodici mesi”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 13, 2026