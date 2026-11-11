Prima pagina Tuttosport: “Anche Kimi spinge la giovane Italia”

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Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 12, 2026
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San Siro esaurito, in tribuna il neocampione del mondo Antonelli

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Nessuno piega il Palermo”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “La guerra ibrida paralizza le scuole”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Corri Italia”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Contro la fuga di cervelli un bonus di 30 mila euro”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “La grande fuga dei giovani”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Bankitalia, crollano export e occupazione”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Firma qui”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, a Inzaghi mancano i gol di testa”

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Prima pagina Tuttosport: “Cubarsí Golden Boy”

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Gazzetta dello Sport: “Guardiola, gli Stati Uniti sognano il colpo: Pep candidato alla panchina della Nazionale dopo Pochettino”

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Palermo, Perin scherza sul mercato: «Troppo facile parlare di Dybala. Vi dico Zappacosta»

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Perin: «Il portiere è diventato il ruolo più difficile. Ma non bisogna perdere la cultura del parare»

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Perin: «La Juventus resterà nel mio cuore. Spalletti ha le qualità per ricreare un gruppo vincente»

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Perin: «Palermo, tutto è nelle nostre mani. Dobbiamo migliorare l’approccio alle partite»

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