Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Firma qui”

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Inter, rinnovo in vista per il centrocampista turco

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, a Inzaghi mancano i gol di testa”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “La legge dell’Inter”

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Prima pagina Tuttosport: “L’orgoglio la rabbia e Vicario”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, Ranocchia si prende la scena”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Il Palermo non si arrende mai”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Altri 100 milioni per le mance”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Questa è bella”

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Il Resto del Carlino: “Modena, ora il Palermo osserva la sua principale rivale per la promozione”

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Corriere dello Sport: “Catanzaro, Mignani cerca la svolta prima del Palermo. Novità al Ceravolo per la sfida ai rosanero”

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Corriere dello Sport: “Palermo, Gardini al Social Football Summit: focus sul nuovo Barbera e sulla riqualificazione dello stadio”

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Corriere dello Sport: “Palermo, Strefezza verso il rientro ma c’è il nodo lista. Palumbo e Barba pronti per Catanzaro”

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