Prima pagina Corriere dello Sport: “Nemmeno Brunori piega il Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 7, 2026
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Inzaghi resta saldamente al primo posto

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, rischi 100 milioni”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Per il Palermo un’altra rimonta”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “All’ex Brunori risponde Ranocchia”

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Prima pagina Tuttosport: “Jannik, un privilegio farti crescere ancora”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Allarme e caos nei cieli d’Europa”

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Tuttosport: “Juve Pugni al cielo”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Rosa ad Ascoli aspettando i gol di Pohjanpalo”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Neuro Milan”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo e Pippo cercano il +10”

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Prima pagina Tuttosport: “EpiComo”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 5, 2026
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Prima pagina Giornale di Sicilia: “L’America volta le spalle a Trump”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Como super 9”

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Ascoli-Palermo, Ranocchia: «Nel secondo tempo abbiamo dominato. Non ci accontentiamo mai di un pareggio»

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Il Resto del Carlino: “L’Ascoli spaventa anche il Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 7, 2026
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Corriere Adriatico: “Ascoli, prova superata”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 7, 2026
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Tuttosport: “Stop Palermo. Lo ferma l’ex Brunori”

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Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (111) inzaghi d'angelo caminotti

Gazzetta dello Sport: “Palermo di ferro. Ascoli, che spettacolo”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 7, 2026