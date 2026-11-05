Tuttosport: “Juve Pugni al cielo”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 6, 2026
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Vittoria in Olanda

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “L’America volta le spalle a Trump”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Como super 9”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Vera Inter”

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Ascoli-Palermo, Cassandro: «Non molliamo mai, ma dobbiamo migliorare l’inizio delle partite»

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Ascoli-Palermo, D’Angelo: «Un gran punto che ci dà continuità. Vavassori? Febbre a 40»

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Ascoli-Palermo 1-1, gli highlights del match: Brunori colpisce, Ranocchia risponde (VIDEO)

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Ascoli-Palermo, Venuti: «Ai punti meritavamo noi la vittoria. La partita l’abbiamo fatta noi»

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Ascoli-Palermo 1-1, D’Angelo: «Siamo consapevoli dei nostri mezzi. Vavassori? Ha la febbre a 39 e mezzo»

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