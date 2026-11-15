Giornale di Sicilia: “Da Catanzaro a Catanzaro. Palermo, è cambiato tutto”

Stesso stadio, ma situazioni completamente diverse. Sabato il Palermo tornerà al Ceravolo di Catanzaro, teatro dell’ultima sconfitta ufficiale dei rosanero e della pesante battuta d’arresto che, nella scorsa stagione, compromise il cammino nei playoff. Sei mesi dopo, però, gli equilibri si sono completamente ribaltati: la squadra di Filippo Inzaghi guida la Serie B, mentre i calabresi occupano l’ultimo posto in classifica.

Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, la sfida rappresenterà un appuntamento particolare per il Palermo, chiamato a confrontarsi con il ricordo di una delle delusioni più amare della passata stagione, ma anche a confermare la crescita mostrata dall’inizio del nuovo campionato.





Palermo, 21 punti di vantaggio sul Catanzaro: due mondi opposti

La classifica racconta meglio di qualsiasi altra considerazione la distanza attuale tra le due formazioni.

Il Palermo è primo con 27 punti, forte di undici risultati utili consecutivi e di un margine importante sulle inseguitrici. Il Catanzaro, invece, è ultimo con appena sei punti conquistati in undici giornate e una sola vittoria all’attivo.

I giallorossi hanno inoltre cambiato guida tecnica, affidando la panchina all’ex allenatore rosanero Michele Mignani.

Secondo l’analisi di Alessandro Arena del Giornale di Sicilia, il divario in classifica non deve però indurre il Palermo a sottovalutare l’impegno. Il precedente dello scorso 17 maggio rappresenta un monito significativo.

Il ricordo del 3-0 ai playoff: una ferita ancora aperta

La trasferta al Ceravolo della passata stagione si trasformò in una delle serate più difficili per il Palermo.

Il Catanzaro si impose per 3-0 nell’andata dei playoff, compromettendo le possibilità di qualificazione dei rosanero. La successiva vittoria per 2-0 nella gara di ritorno non fu sufficiente per ribaltare il risultato complessivo.

Una delusione particolarmente pesante, perché arrivata in un momento nel quale il Palermo sembrava poter competere con i calabresi per conquistare l’accesso alla finale.

Come sottolinea Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, quella sconfitta non può essere considerata un semplice incidente di percorso: rappresentò la fine delle ambizioni di promozione della squadra.

Il Palermo, tuttavia, ha saputo reagire, trasformando la delusione in uno stimolo per costruire una stagione completamente diversa.

Inzaghi ha trasformato il Palermo: Johnsen protagonista e nuovi equilibri offensivi

Il cambiamento più evidente riguarda l’identità della squadra.

Il Palermo ha rinforzato l’organico durante il mercato e ha trovato con Inzaghi un equilibrio capace di valorizzare il potenziale offensivo.

Uno dei simboli della trasformazione è Dennis Johnsen.

Nella partita dello scorso maggio al Ceravolo, il norvegese partì dalla panchina, dopo una prima parte della sua esperienza in Sicilia caratterizzata da un rendimento poco convincente.

Oggi, invece, Johnsen è diventato un elemento imprescindibile dell’undici titolare, con numeri importanti in termini di gol e assist.

Il nuovo sistema di gioco, pur apparendo maggiormente offensivo, permette inoltre al Palermo di esprimere il proprio potenziale senza dipendere esclusivamente dalle giocate di Joel Pohjanpalo.

A rafforzare la squadra hanno contribuito anche gli innesti di Perin, Vavassori e Cassandro, quest’ultimo ex della sfida.

L’unica nota negativa riguarda l’assenza di Mattia Bani, che aveva saltato per infortunio anche il doppio confronto playoff della scorsa stagione.

Catanzaro rivoluzionato: da Aquilani a Mignani, quanti cambiamenti

Se il Palermo ha trovato continuità e nuovi equilibri, il Catanzaro ha vissuto un percorso opposto.

La squadra che nella passata stagione aveva raggiunto la finale playoff, poi persa contro il Monza, è stata profondamente modificata.

Oltre all’allenatore Alberto Aquilani, trasferitosi al Sassuolo e successivamente esonerato, hanno lasciato la Calabria numerosi protagonisti della precedente annata.

Tra questi figurano Pittarello, passato al Pisa, Liberali al Como, Cisse al Milan, Favasuli al Napoli, Pompetti al Padova, oltre a Pontisso e Jack, entrambi approdati alla Cremonese.

Anche Cassandro ha lasciato il Catanzaro per trasferirsi al Palermo.

Il nuovo organico non è riuscito finora a garantire lo stesso rendimento, nonostante la presenza di Pietro Iemmello, ancora punto di riferimento del reparto offensivo.

Come evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il Catanzaro è passato dalla possibilità di conquistare la Serie A alla necessità di allontanarsi dalle ultime posizioni della classifica.

I calabresi presentano attualmente il secondo peggior attacco e la seconda peggior difesa del campionato.

Palermo, vincere al Ceravolo per cancellare definitivamente maggio

Il prossimo confronto rappresenterà dunque un’occasione importante per entrambe le squadre.

Il Catanzaro cercherà di invertire una tendenza negativa e di dare continuità al lavoro iniziato da Mignani.

Il Palermo, invece, proverà a confermare il proprio rendimento e a conquistare un successo che avrebbe anche un significato simbolico.

La squadra di Inzaghi dovrà affrontare l’impegno senza lasciarsi condizionare dal ricordo della precedente eliminazione, concentrandosi esclusivamente sul percorso attuale.

La settimana di preparazione sarà importante anche per recuperare alcuni calciatori assenti per infortunio o per gli impegni con le rispettive Nazionali.

Dopo la trasferta calabrese, infatti, i rosanero saranno attesi da un calendario particolarmente impegnativo, con nove partite in circa un mese tra Serie B e Coppa Italia.

Secondo Alessandro Arena del Giornale di Sicilia, un successo al Ceravolo consentirebbe al Palermo non soltanto di consolidare il primato, ma anche di lasciarsi definitivamente alle spalle i ricordi della dolorosa eliminazione dello scorso maggio.

Da Catanzaro a Catanzaro, sei mesi dopo, i rosanero hanno l’opportunità di dimostrare quanto sia cambiata la loro storia.